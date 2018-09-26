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Россия подписалась под намерением довести пенсии до 40% от зарплат. "Если получится" и "без всяких гарантий"
По инф. rosbalt.ru   
26 Сентября 2018 г.
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dengi15

Сегодня Госдума ратифицировала конвенцию о минимальных нормах социального обеспечения (Конвенция МОТ № 102,). Речь о регулировании пенсионной политики в стране —   напомним, обостренное внимание законодателей (и общественности) к этой тематике вызвано кульминацией дискуссий вокруг повышения пенсионного возраста ("пенсионной повышки") и связанных с ним вопросов правового и материального положения пожилых людей в России.

Ратифицировав эту конвенцию, Россия подписалась под намерением довести пенсии в стране до 40% от прежнего заработка пенсионера. При этом на такие пенсии смогут рассчитывать те пенсионеры, которые будут формировать свои пенсионные права после вступления конвенции в силу.

Как пояснили в Госдуме, нормы конвенции не носят обязательного характера. Документ позволяет государству выборочно принять на себя обязательства в отношении тех видов социального обеспечения или разделов конвенции, требования которых выполняются национальным законодательством, и исключить те виды (разделы), полное выполнение требований которых на момент ратификации невозможно, либо создает для правительства страны дополнительные трудности.

По инф. rosbalt.ru

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