Россия: где народ губернаторами особо недоволен?

Проведенные для Кремля исследования показали: наибольший запрос населения на смену губернаторов наблюдается в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии, сообщает РБК со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, в ходе исследований оценивались уровень доверия к губернаторам и отношение к их деятельности.

По итогам исследований были определены десятки самых популярных и самых непопулярных глав регионов. Многие представители второго топа уже отправлены в отставку — например, экс-глава Калмыкии Алексей Орлов, бывший губернатор Алтая Александр Бердников, экс-руководитель Челябинской области Борис Дубровский.

В десятку губернаторов, за смену которых высказалось наименьшее количество граждан, вошли Сергей Собянин (Москва), Алексей Дюмин (Тульская область), Александр Цыбульский (Ненецкий автономный округ), Александр Моор (Тюменская область), Сергей Фургал (Хабаровский край), Максим Решетников (Пермский край), Дмитрий Артюхов (Ямало-Ненецкий автономный округ), Александр Бурков (Омская область), Рамзан Кадыров (Чечня), Станислав Воскресенский (Ивановская область).

Polit.ru

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