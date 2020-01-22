«Ретро-склад»: советская старина в постоянном движении!

Во Владимире в здании старого железнодорожного депо на вокзале разместился арт-проект «Ретро-склад» – частное собрание советских раритетов.

Автор проекта – коллекционер Тимофей Козин. Он занимается продажей и реставрацией старинных вещей. В его «копилке» их так много, что он решил их показывать и рассказывать о них туристам.

– В Центральной России старинные вещи не ценятся: их выбрасывают или продают за копейки, – рассказывает он. – Я нахожу их и даю им вторую жизнь, всегда стараюсь узнать историю вещи.

Когда Тимофей увидел депо, он понял, что именно в нем должен размещаться его проект, и арендовал заброшенное помещение. На большой площади раскинулся целый город из советского прошлого с названиями улиц. На этих улицах стоят комоды, кресла, мотоциклы, автомат для продажи газет, почтовые ящики и многое другое. Все эти вещи можно трогать руками и при желании даже купить.

– Наша экспозиция – это не нечто застывшее, все вещи в ней заменяемые, через год она будет выглядеть уже совсем по-другому, – говорит Тимофей.

Вход в «Ретро-склад» свободный, экскурсии платные.

Некоторые коллекционеры не торопятся или вовсе не желают обнародовать свои собрания. И в этом случае надо сказать спасибо владимирскому энтузиасту, которого интересуют вещи эпохи СССР и он создал из них экспозицию. Наше поколение многое их тех времен хранит в своей памяти, а вот составить представление о жизни в Советском Союзе молодому поколению будет проще, если они все как следует смогут рассмотреть.

Еще о коллекционных ценностях можно прочитать здесь:

Sobesednik.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ