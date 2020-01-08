Какие сокровища хранятся в кладовых Гохрана? Выставка «Алмазный фонд» приоткроет тайны

В работе Гохрана — одной из наиболее «закрытых» государственных структур России — может появиться больше открытости. Если будет принят правительственный законопроект.

Что такое Гохран?

У этой организации есть и другое название: Федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней при Министерстве финансов Российской Федерации». Уже только из одного этого должно быть ясно, что основными целями деятельности учреждения является формирование Госфонда России различными предметами, представляющими особую ценность, а также их хранение, учет и обеспечение сохранности. В соответствии с Уставом Гохрана к таким ценностям относятся драгоценные металлы — золото, серебро, металлы платиновой группы, драгоценные камни — природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры, александриты, природный жемчуг и уникальные янтарные образования, приравненные к драгоценным камням, изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней.

Это собрание уникальных произведений искусства и всего того, чем богата наша страна, создавалось веками. Еще император Петр I в декабре 1719 года определил государственную форму хранения ценностей, принадлежащих России. Им была создана Камер-коллегия, в регламенте (уставе) которой приводился полный перечень ценностей и указывался порядок их хранения в специально организованном помещении — Царской рентерии (так в старину называли казначейство). Она-то и стала основой Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней России. Любые предметы из Царской рентерии могли быть получены лишь по именному распоряжению императора. Доступ к ним был у трех приближенных царедворцев, каждый из которых имел свой ключ к одному из трех замков.

Коллекция особенно значимых ценностей активно пополнялась на протяжении всех последующих столетий. У каждого из российских императоров или императриц, стоявших во главе государства, формировалась своя собственная ювелирная коллекция, часть которой завещалась государству, таким образом, изменялся юридический статус драгоценных изделий, ценности становились уже не личными, а коронными — неотчуждаемой государственной собственностью, рассказал руководитель Гохрана России Андрей Юрин.

В 1914 году после начала Первой мировой войны ценности были перевезены подальше от зоны боевых действий — из Петербурга в Московский Кремль. А в 1920 году декретом Совета народных комиссаров для «централизации, хранения и учета всех принадлежавших РСФСР ценностей» было создано Государственное хранилище ценностей Наркомфина. Советские учреждения и должностные лица обязаны были сдать в Гохран в течение трехмесячного срока все имеющиеся у них на хранении, в заведовании, в переделке или на учете ценности из золота, платины, цветных драгоценных камней и жемчуга. Все вновь поступающие в учреждения ценности должны были сдаваться Гохрану немедленно. В дальнейшем судьба государственных ценностей складывалась в соответствии с выводами комиссии, в состав которой вошли ведущие специалисты Эрмитажа, Исторического музея, Академии наук, Оружейной палаты, Министерства иностранных дел и Гохрана Наркомфина.

В 1941 году в начале Великой Отечественной войны Алмазный фонд и другие ценности Госфонда, в состав которого входил весь золотой запас СССР, вывезли из столицы, в Москву они возвратились лишь в 1943 году. Гохран в то время не только сохранил ценности, но и обеспечил пополнение Госфонда. Уже в пятидесятые годы прошлого столетия в сокровищницу Гохрана начали обильно поступать алмазы из коренных месторождений Якутии, что значительно расширило круг задач, стоящих перед этим учреждением. Именно здесь, в Гохране, проводились экспериментальные работы по рациональному использованию алмазов и разработке современных сберегающих методов их обработки. А в то же время Алмазный фонд пополнялся новыми экспонатами, значительную часть которых составили крупные именные отечественные алмазы и бриллианты, а также уникальные ювелирные изделия в стиле российских национальных традиций.

Императорские коронационные регалии. Малая императорская корона, держава, большая императорская корона, скипетр с алмазом «Орлов». Экспонируется на выставке «Алмазный фонд».

В современном виде Гохран России создан постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 1996 года, получив на хранение ценности Госфонда, главным распорядителем которого является Президент России.

Правительство предлагает

2 ноября 2019 года кабинетом министров был направлен в Госдуму проект федерального закона «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». Шестая статья действующего правового акта существенно ограничивала деятельность Гохрана, допуская возможность размещения находящихся у него на хранении ценностей исключительно на площадках, являющихся федеральной собственностью. Как разъяснил нам председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, правительственным законопроектом предлагается раздвинуть эти рамки.

«В нем предусматривается, что ценности Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации могут размещаться не только в служебных и производственных зданиях, сооружениях и помещениях, находящихся в федеральной собственности, но и в помещениях иных форм собственности при условии, что такие объекты оборудованы инженерно-техническими средствами охраны и безопасности, обеспечивающими сохранность этих ценностей», — сообщил депутат.

По мнению Николая Николаева, это позволит хранить и использовать образцы драгоценных камней, необходимых для проведения их идентификации при осуществлении государственного контроля на арендуемых Гохраном России площадях, не являющихся федеральной собственностью. А это существенно сократит бюджетные расходы на периодическую перевозку, страхование и охрану ценностей Госфонда России.

И, кроме того, правовую основу получит утвержденное постановлением Правительства еще в январе 2011 года Положение об использовании ценностей Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации в целях экспонирования или научного изучения на территории Российской Федерации, в котором уже предусматривалась возможность использования ценностей Госфонда России в музеях и организациях культуры, помещения которых оборудованы инженерно-техническими средствами охраны и безопасности, обеспечивающими сохранность этих ценностей, и находящихся в различных формах собственности.

Поддерживает предложение Правительства и руководитель Гохрана Андрей Юрин. «Внесение изменений в статью 6 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» является актуальным для нашего учреждения, — считает он, — и связано с тем, что действующее законодательство не охватывает все случаи использования помещений, необходимых для обеспечения деятельности Гохрана России. Например, это выставки, проводимые в музеях и выставочных залах городов Российской Федерации, или использование образцов драгоценных камней для осуществления государственного контроля при пересечении границы России. Предлагаемые поправки не являются изменениями принципиального характера и, по сути, уточняют отдельные положения закона».

Уточнение не первое и не последнее в этой области. «За последние пять лет с участием и по инициативе Гохрана России приняты три федеральных закона, два указа главы государства, более 20 постановлений российского Правительства и свыше 50 приказов Минфина России», — заметил Андрей Юрин. Работа по совершенствованию законодательства будет продолжена в рамках реализации требований «регуляторной гильотины».

Орден Св. Екатерины I степени. Пополнил коллекцию Государственногог фонда драгоценных металлов и драгоценных в 2017 году. Экспонируется на выставке «Алмазный фонд»

Принадлежит России

Так какие же все-таки сокровища лежат в кладовых Гохрана? Сохранились ли какие-то артефакты из первых коллекций и где можно их увидеть?

На выставке «Алмазный фонд», которая является самой известной частью Госфонда России, ответил на вопросы Андрей Юрин. Там представлен комплекс императорских коронационных регалий. Это Большая императорская корона, выполненная в 1762 году для коронации Екатерины II, держава с почти 200-каратным сапфиром, скипетр, созданный в 1770-х годах с уникальным алмазом «Орлов» — одним из самых знаменитых алмазов мира. Кроме того, сохранились изысканные ювелирные украшения работы придворных ювелиров XVIII-XIX веков, принадлежавшие императорским особам. Все эти изделия вызывают неизменный восторг посетителей.

Но ведь и вся коллекция Алмазного фонда России является уникальной. Это крупнейшее собрание ценностей наравне с коллекцией королевских драгоценностей Великобритании и национальной коллекцией драгоценностей Исламской Республики Иран. Предметы, представленные на выставке, всемирно известны и обладают исключительной историко-культурной и художественной ценностью.

Помимо коронационных регалий, представлена коллекция исторических камней, среди которых алмаз «Шах», найденный в конце XVI века в Индии. В 1829 году алмаз был привезен Николаю I принцем Хосрев-Мирзой как выкуп «во искупление» убийства в Тегеране главы русской дипломатической миссии и известного русского поэта Александра Грибоедова.

Отдельный раздел выставки представляет богатство российских недр — крупные именные природные алмазы, необычной формы самородки золота и платины. Этот раздел постоянно пополняется новыми приобретениями. Так, в 2017 году АК «АЛРОСА» (ПАО) передала в дар редкой чистоты алмаз «Иван Тургенев», в 2018 году в Алмазный фонд зачислен уникальный якутский золотой самородок.

2017 год вообще стал знаковым для Госфонда России, отмечает Андрей Юрин. Правительством Российской Федерации впервые после длительного перерыва было принято решение о пополнении коллекции Алмазного фонда выдающимися историческими изделиями, ювелирными работами отечественных мастеров.

В собрание вошли исторические изделия мирового уровня — орден Св. Екатерины I степени, врученный сербской королевне Елене Петровне Николаем II, и браслет кабинетский с портретом императрицы Марии Александровны. Также в Россию вернулась работа мастера-камнереза Василия Васильевича Коноваленко — прибор для крюшона, состоящий из чаши для крюшона, «ковша разливательного» и 12 чарок-«ковшат».

В 2018 году коллекцию Госфонда России пополнили две работы российской ювелирной фирмы Сазикова — кувшин 1856 года и кубок работы 1850-х годов. А в конце того же года произошло необычное пополнение — кладом из ста сорока шести золотых монет Российской империи времени правления императора Николая II, найденным москвичами в квартире, которая принадлежала их семье на протяжении четырех поколений.

Пополнение запасов Госфонда России слитками драгоценных металлов, драгоценными камнями с высококачественными характеристиками, самородками происходит постоянно, подчеркнул Андрей Юрин.

Сколько же все это стоит?

Оказалось, ответить на этот вопрос очень непросто. И дело тут, видимо, даже не в соображениях сверхсекретности, а в том, как постоянно меняется ситуация на рынке алмазного сырья или драгоценных металлов. Например, в отношении драгметаллов, рассказал руководитель Гохрана, их стоимость в долгосрочном периоде стабильно растет.

С 2001 года стоимость унции золота в долларах выросла более чем на 400 процентов — с 271 до 1475 долларов. В 2019 году самым дорогим металлом стал палладий — 1850 долларов за унцию. Цена на серебро в долларах с 2001 года выросла в три раза. Если добавить к этому изменившийся курс доллара, вложения в драгметаллы оказываются выгодными.

А в отношении стоимости художественных изделий ситуация еще сложнее. Даже если поставить задачу оценить все драгоценные камни и драгоценные металлы, из которых создавались произведения ювелирного искусства, пересчитать их по текущему курсу, — а только в Большой императорской короне почти пять тысяч бриллиантов, — то все равно невозможно оценить стоимость работы великих мастеров. Как измерить ценность исторических событий, свидетелями которых были сокровища российских императоров?

Сложно себе даже представить все богатства главной сокровищницы страны. И хорошо, что выставка «Алмазный фонд» даст об этом некоторое представление. Хоть одним глазком посмотреть на то, что обычно скрыто за семью печатями – очень любопытно!

Есть еще публикации, созвучные с темой:

По инф. pnp.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЧИТАЕТ ВДУМЧИВО

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ