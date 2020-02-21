Решение о принудительном обследовании сбежавшей из коронавирусного карантина пациентки поддержал Михаил Романов

Депутат Государственной Думы, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов прокомментировал решение Петроградского районного суда о принудительном медицинском обследовании жительницы Санкт-Петербурга Аллы Ильиной, которая сбежала из инфекционной больницы имени Боткина, куда была помещена с подозрением на коронавирус после возвращения из Китая.

Комментирует Михаил Романов:

- Если у нас самих не хватает ответственного отношения к собственному здоровью и к здоровью окружающих, если для обеспечения эпидемиологической безопасности требуются правовые инструменты, решения суда и санкции, значит, предложение Роспотребнадзора об ужесточении наказания за нарушение карантинного режима – своевременно и целесообразно. Если все, кого не устраивает карантин, будут убегать из медицинских учреждений, пренебрегать разумными требованиями эпидемиологической безопасности, тогда мы – не общество XXI века, а общество раннего средневековья, где от чумы вымирали целые города. В данной ситуации пациентка Алла Ильина проявила равнодушие к здоровью жителей всего города. Причем, она подвергла угрозе здоровье и жизни не только пяти миллионов незнакомых ей людей, но и собственной семьи, соседей, коллег по работе и т.д. Считаю, что решение суда в отношении Аллы Ильиной абсолютно справедливо и от всей души желаю ей здоровья и скорейшего возвращения домой.

Напомним, сама Алла Ильина утверждает, что анализы не выявили у нее коронавируса, но главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Бешкетова подала иск о принудительном возвращении в карантин. Третьим лицом в иске заявлено отделение полиции Петроградского района Петербурга, силами которого истец просит обеспечить доставку сбежавшей пациентки в стационар. Теперь Ильиной придется соблюдать карантин в больнице минимум до 19 февраля, два ее анализа на коронавирусную инфекцию должны оказаться отрицательными.

Напомним также, что власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 70,5 тысячи человек, скончались 1,77 тысячи, излечились 10,8 тысячи. За пределами Китая заразились почти 700 человек, включая два случая в России.

Роспотребнадзор предложит меры по ужесточению ответственности за нарушение карантинного режима. Об этом во время круглого стола в Госдуме 17 февраля заявила глава ведомства Анна Попова.

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