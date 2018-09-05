Регионам поручат следить за числом "недопенсионеров" и их положением на рынке труда

После широко обсуждаемого объявления правительства о повышении пенсионного возраста Роструд направил властям регионов рекомендации по мониторингу трудоустройства граждан предпенсионного возраста. Согласно документу, в регионах должны подготовить перечни предприятий и организаций, где работают «предпенсионеры», следить за численностью таких работников. Данную информацию власти субъектов должны регулярно предоставлять для подготовки доклада в правительство.

«Федеральная служба по труду и занятости предлагает предусмотреть проведение соответствующих мероприятий, в том числе: формирование перечня предприятий и организаций, в которых осуществляют трудовую деятельность граждане предпенсионного возраста, организация мониторинга численности работников предпенсионного возраста этих предприятий и организаций», — говорится в документе.

В Роструде РБК пояснили, что обобщение и анализ поступивших из регионов данных будут подготовлены в конце сентября.

В Минтруде изданию сообщили, что регионы будут предоставлять эти данные ежеквартально, на их основе будут формироваться отчеты.

«Первый ежеквартальный отчет будет сформирован в конце октября», — сказал собеседник издания. Кроме результатов мониторинга из регионов, при подготовке доклада в правительство Минтруд будет использовать данные системы персонифицированного учета Пенсионного фонда России.

Добавим, что в настоящий момент предпенсионным считается возраст за два года до выхода на пенсию в общем порядке. Но президент Владимир Путин предложил расширить его с двух до пяти лет, пока идет переходный период реформы (то есть до 2028 года). Если ориентироваться на предложение Путина, в России, по данным Росстата, на 1 января 2018 года проживали 5 млн женщин и 4,9 млн мужчин предпенсионного возраста.

По инф. rosbalt.ru

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