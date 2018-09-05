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Лидер предпринимательского союза: попытка защитить "недопенсионеров" от увольнений — по ним же и ударит!
По инф. rosbalt.ru   
05 Сентября 2018 г.
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pens jobs

Избыточно жесткая ответственность для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста приведет к тому, что увольнять начнут тех, кто еще не достиг этого возраста. С таким прогнозом выступил во вторник глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Как сообщает «Интерфакс», Шохин добавил, что РСПП предложил в контексте пенсионной реформы снизить в 1,5-2 раза тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для граждан предпенсионного возраста.

Напомним, 29 августа президент России Владимир Путин в телеобращении, посвященном пенсионной реформе, заявил о необходимости установления «ответственности вплоть до уголовной» за увольнение сотрудников предпенсионного возраста и за отказ в приеме на работу из-за возраста.

По инф. rosbalt.ru

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