Редчайший случай: медики разбирались с волосами, выросшими на деснах итальянки

Жительница Италии обратилась ко врачу с жалобой на растущие во рту волосы, следует из статьи медицинского журнала Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology.

Там указано, что женщина впервые обратилась к врачу в 19 лет. Тогда она обнаружила, что у нее на деснах растут короткие волосы.

Медики диагностировали у пациентки синдром поликистозных яичников. Данное расстройство характеризуется излишним содержанием мужского гормона тестостерона в организме. Они предположили, что это стало предпосылкой к развитию редкого заболевания. Медики хирургическим путем удалили причиняющие боль фолликулы и прописали женщине противозачаточные таблетки, уточняет New York Post.

Однако спустя шесть лет женщина вернулась в клинику. Ее осмотрели, и выяснилось, что количество волос на ее деснах, подбородке и в области шеи увеличилось. По неизвестным причинам она прекратила принимать контрацептивы, которые были частью ее первоначального лечения.

Специалисты отмечают, что до сих пор было зафиксировано лишь пять случаев появления волос во рту у человека. Точная причина фолликулярной аномалии до сих пор неизвестна.

О других медицинских казусах, случаях из врачебной практики - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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