Разоблачена «мафия экспертов»: уйме народа помогли инвалидами стать!

Сотрудников московского филиала ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы» заподозрили в незаконном признании инвалидами 238 человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в московской полиции и источник в центральном аппарате МВД.

По данным издания, решения сотрудниками учреждения были вынесены по итогам фиктивной медико-социальной экспертизы.

Отмечается, что люди, которые незаконно получили статус инвалида, обратились в Пенсионный фонд и органы соцзащиты для оформления выплат. Издание выяснило, что из средств Пенсионного фонда на эти выплаты незаконно ушло более 144 млн рублей, а из столичной казны — 53,8 млн рублей.

Мы часто пишем об инвалидах - в первую очередь, сочувствуя им в стремлении обеспечить права и законные интересы, к чему ни государство, ни общество зачастую совсем не готовы. Но увы: льготы и выплаты, положенные этой категории граждан - заманчивы для людей с низкой моралью... И находятся эксперты и чиновники, которые из корысти (а как же иначе?!) плодят "липовых инвалидов"... а среди ваших знакомых есть такие?

По инф. rosbalt.ru

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