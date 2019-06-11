Размер штрафов в России хотят привязать к уровню доходов

Размер административных штрафов в России будет зависеть от характера правонарушения и доходов нарушителя, следует из опубликованной на сайте правительства РФ концепции нового Кодекса об административных правонарушениях.

«При назначении административного наказания в виде административного штрафа его размер должен определяться с учетом характера противоправного действия (бездействия) и причиненного им вреда, имущественного и финансового положения физического лица, привлекаемого к административной ответственности, и его семьи, наличия у физического лица, привлекаемого к административной ответственности, заработной платы или иного дохода, имущественного и финансового положения юридического лица, индивидуального предпринимателя, привлекаемого к административной ответственности», — говорится в документе.

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Ранее вице-премьер, глава аппарата правительства Константин Чуйченко сообщил, что новый КоАП вступит в силу 1 января 2021 года.

Polit.ru

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