Путин уволил главу Чувашии. Дважды мужик оскандалился

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увольнении 58-летнего главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

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Врио главы Чувашии стал Олег Николаев, который является главой думского комитета по делам национальностей, депутатом фракции «Справедливая Россия».

«Назначить Николаева Олега Алексеевича временно исполняющим обязанности главы Чувашской Республики до вступления в должность лица, избранного главой Чувашской Республики», — говорится в указе.

Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой Игнатьев вынудил офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от новой машины. До этого СМИ привели слова Игнатьева, который призвал «мочить» журналистов, «которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются и начинают писать, не знаю о чем и о ком».

В «ЕР» заявили, что поведение Игнатьева во время церемонии вручения ключей от новых пожарных машин находится за гранью понимания, и складывается впечатление, что он «живет в параллельной реальности». В итоге Игнатьева исключили из партии.

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Увольнение главы Чувашии Михаила Игнатьева было ожидаемо, считает политолог Максим Жаров. Как заявил эксперт, эта отставка одновременно становится предупреждением и другим губернаторам.

«У нас был прецедент бывшего главы Самарской области Николая Меркушкина, который в свое правление регионом тоже начал „чудить“. Губернаторы, „выходящие за рамки“, у нас, к сожалению, есть, и вся эта история с Михаилом Игнатьевым в очередной раз говорит о том, что ротация губернаторского корпуса должна проводиться вовремя, невзирая на какие-то обстоятельства и „боевые заслуги“ губернаторов. Если чрезмерно затягивается срок правления того или иного руководителя региона, получаются такие, мягко говоря, казусы и скандалы, которые, в конечном счете, заканчиваются отставкой. Это и пример, урок всем остающимся на своих постах „старожилам“ — что надо быть адекватными окружающей среде и не допускать каких-либо вопиющих, вызывающих гнев общественного мнения поступков», — сказал Максим Жаров.

Михаил Игнатьев родился в деревне Малые Торханы Чебоксарского района Чувашии. В 1990 году окончил Чувашский сельскохозяйственный институт (ныне академия) по специальности "агрономия", в 1997 году – Московский университет потребительской кооперации (ныне Российский университет кооперации) по специальности "юриспруденция". В 1998-1999 годах прошел профессиональную переподготовку в Волго-Вятской академии государственной службы по направлению "государственное и муниципальное управление". Трудовую деятельность начал в 1981 году в ПО "Химпром" (город Новочебоксарск) электромонтером по ремонту электрооборудования 4 разряда. В 1981-1983 годах проходил срочную службу в Советской Армии. С 1983 года работал в колхозе "Прогресс" (Чебоксарский район, Чувашия) бригадиром полеводческой бригады, начальником Янышского производственного участка. в разное время работал заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Чувашии, министром сельского хозяйства. В 2010 году стал президентом Чувашской Республики, а в 2012 году - главой Республики. 9 июня 2015 года президент России Владимир Путин освободил Михаила Игнатьева от должности главы Чувашии по собственному желанию и назначил его временно исполняющим обязанности главы региона.13 сентября 2015 года Игнатьев был избран главой Чувашской Республики на второй срок, 19 сентября 2015 года вступил в должность.

По инф. rosbalt.ru

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