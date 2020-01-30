Путин уволил главу Чувашии. Дважды мужик оскандалился

Врио главы Чувашии стал Олег Николаев, который является главой думского комитета по делам национальностей, депутатом фракции «Справедливая Россия».
«Назначить Николаева Олега Алексеевича временно исполняющим обязанности главы Чувашской Республики до вступления в должность лица, избранного главой Чувашской Республики», — говорится в указе.
Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой Игнатьев вынудил офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от новой машины. До этого СМИ привели слова Игнатьева, который призвал «мочить» журналистов, «которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются и начинают писать, не знаю о чем и о ком».
В «ЕР» заявили, что поведение Игнатьева во время церемонии вручения ключей от новых пожарных машин находится за гранью понимания, и складывается впечатление, что он «живет в параллельной реальности». В итоге Игнатьева исключили из партии.
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Увольнение главы Чувашии Михаила Игнатьева было ожидаемо, считает политолог Максим Жаров. Как заявил эксперт, эта отставка одновременно становится предупреждением и другим губернаторам.
«У нас был прецедент бывшего главы Самарской области Николая Меркушкина, который в свое правление регионом тоже начал „чудить“. Губернаторы, „выходящие за рамки“, у нас, к сожалению, есть, и вся эта история с Михаилом Игнатьевым в очередной раз говорит о том, что ротация губернаторского корпуса должна проводиться вовремя, невзирая на какие-то обстоятельства и „боевые заслуги“ губернаторов. Если чрезмерно затягивается срок правления того или иного руководителя региона, получаются такие, мягко говоря, казусы и скандалы, которые, в конечном счете, заканчиваются отставкой. Это и пример, урок всем остающимся на своих постах „старожилам“ — что надо быть адекватными окружающей среде и не допускать каких-либо вопиющих, вызывающих гнев общественного мнения поступков», — сказал Максим Жаров.
Михаил Игнатьев родился в деревне Малые Торханы Чебоксарского района Чувашии. В 1990 году окончил Чувашский сельскохозяйственный институт (ныне академия) по специальности "агрономия", в 1997 году – Московский университет потребительской кооперации (ныне Российский университет кооперации) по специальности "юриспруденция". В 1998-1999 годах прошел профессиональную переподготовку в Волго-Вятской академии государственной службы по направлению "государственное и муниципальное управление". Трудовую деятельность начал в 1981 году в ПО "Химпром" (город Новочебоксарск) электромонтером по ремонту электрооборудования 4 разряда. В 1981-1983 годах проходил срочную службу в Советской Армии. С 1983 года работал в колхозе "Прогресс" (Чебоксарский район, Чувашия) бригадиром полеводческой бригады, начальником Янышского производственного участка. в разное время работал заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Чувашии, министром сельского хозяйства. В 2010 году стал президентом Чувашской Республики, а в 2012 году - главой Республики. 9 июня 2015 года президент России Владимир Путин освободил Михаила Игнатьева от должности главы Чувашии по собственному желанию и назначил его временно исполняющим обязанности главы региона.13 сентября 2015 года Игнатьев был избран главой Чувашской Республики на второй срок, 19 сентября 2015 года вступил в должность.
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