Путин рассказал, что регулярно проверяет у врача

Президент РФ Владимир Путин регулярно проверяет остроту зрения. Об этом он рассказал в Иванове во время посещения недавно отремонтированной детской поликлиники.

Путин сначала изучил процедурный кабинет, записавшись на прием через электронную очередь. Получив талончик с номером, Путин пошел в кабинет к окулисту.

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Там он заинтересовался одним из аппаратов. Главврач объяснил, что это для проверки остроты зрения. «Регулярно проверяю», — тут же сказал Путин.

По инф. rosbalt.ru

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