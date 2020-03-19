Путин пообещал кое-что ветеранам МВД и ветеранам-черноморцам

Президент РФ Владимир Путин пообещал исправить «упущение», допущенное в его указе об обеспечении жильем ветеранов МВД, а также заявил, что нужно восстановить права на льготы ветеранов-черноморцев.

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Вопрос о жилье для ветеранов МВД в среду прозвучал в ходе встречи главы государства с общественностью Крыма и Севастополя​​​. По словам общественников, в очередях в Севастополе сейчас находятся около 380 человек, в Республике Крым — более 800 человек. В феврале 2018 года был издан указ президента РФ об обеспечении жильем сотрудников и ветеранов органов МВД. Однако документ касается только тех, кто служил во внутренних войсках.

По мнению Путина, вопрос «носит практический характер». «Думаю, что при подписании соответствующих документов там указано. Просто это упущение. Мы должны это исправить, мы это сделаем», — сказал он.

Общественники также попросили главу государства сделать Севастополь «патриотической столицей» России. По мнению Владимира Путина, «Севастополь в силу исторических причин по факту является таким городом».

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Президент России Владимир Путин считает необходимым восстановить права на льготы ветеранов-черноморцев, которые в 60-70-годы участвовали в решении задач в Сирии, Эфиопии, Египте. Об он заявил на встрече с общественностью Крыма и Севастополя.

Помощник военного комиссара Севастополя по работе с ветеранами Сергея Литвиненко рассказал главе государства, что эти военнослужащие в свое время получили советские награды за боевые заслуги и право на определенные льготы. Однако после вхождения Крыма в состав России, ветеранам было отказано в льготах, так как соответствующая директива якобы утратила силу.

«Нарушенные права ветеранов должны быть восстановлены, согласен с вами, сделаем это», — ответил Путин. Он считает, что ситуация «связана с коллизией каких-то там актов нормативных». «В какой-то момент в соответствующих структурах, в данном случае Минобороны, возникли сомнения по поводу того, принимали ли все эти ветераны непосредственное участие в боевых действиях. То есть можно быть на корабле, но участия в боевых действиях не принимать», — полагает Путин.

Он подчеркнул, что новые нормативные акты не должны ухудшать положение граждан, на что постоянно указывает и Конституционный суд. «Если люди когда-то получали (льготы), отменять уже нельзя», — заявил Путин и пообещал разобраться в ситуации.

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