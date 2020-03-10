Путин: «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет»

Президент РФ Владимир Путин, комментируя итоги Великой Отечественной войны, ответил на вопрос о потенциальной мировой войне фразой: «Мы повторим». Отрывок интервью опубликован на странице агентства ТАСС в YouTube.

«Мы потеряли 27 млн человек. И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим… Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет», — отметил Путин.

Ранее он высказал мнение, что российские власти должны защитить правду о Победе. По словам главы российского государства, в РФ будет создан комплекс архивных документов по Второй мировой войне. Создание такого архива — «наш долг как страны-победительницы и ответственность перед будущими поколениями».

В 2020 году в России празднуется Год памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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По инф. rosbalt.ru

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