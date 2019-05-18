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Проведена посмертная экспертиза убитого дочерьми Михаила Хачатуряна
По инф. rosbalt.ru   
18 Мая 2019 г.
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Специалисты провели посмертную экспертизу убитого собственными дочерьми 57-летнего Михаила Хачатуряна. За этой резонансной и запутанной историей следят многие...

Специалисты провели посмертную экспертизу убитого собственными дочерьми 57-летнего Михаила Хачатуряна.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на защитника одной из дочерей покойного — Алексея Липцера, эксперты признали Хачатуряна вменяемым, при этом у него было выявлено определенное расстройство личности.

Ранее сообщалось, что против убитого могут возбудить дело за развращение дочерей.

  • Тело Хачатуряна нашли 27 июля 2018 года в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе. Было установлено, что его зарезали три дочери. Изначально девушки находились под арестом, но минувшей осенью суд выпустил их из СИЗО. В отношении обвиняемых была избрана мера пресечения в виде ограничения определенных действий.

По инф. rosbalt.ru

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