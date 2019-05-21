Профсоюзы потребовали отмены "подоходника" для бедняков. Разумно, но как они решились-то?

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) будет «пробивать» свою инициативу по обнулению ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан с доходами ниже прожиточного минимума. Об этом заявил глава ФНПР Михаил Шмаков на X съезде профобъединения.

Как сообщает «Интерфакс», Шмаков подчеркнул, что «у бедных есть расходы, а не доходы», и пусть богатые платят, если не хотят «социального взрыва». Еще одна инициатива ФНПР — внести в Трудовой кодекс (ТК) поправки, которые обяжут всех работодателей индексировать зарплату сотрудников раз в год на уровень прогнозной инфляции. Тип организации и форма собственности при этом значения не имеют.

Шмаков отметил, что индексация должна быть «опережающей», а ее пропуск должен стать недопустимым, как и необоснованное снижение. При этом, добавил он, властями до сих пор не написан документ о порядке индексации зарплаты бюджетников. Во внебюджетной сфере порядок индексации также либо не предусмотрен, либо не приводит к реальному повышению зарплаты, добавил Шмаков.

Без сомнения, инициатива профсозников - совершенно разумна и в состоянии несколько сгладить вопиющий контраст между богатством и бедностью в России. Дело даже не в том, что низкооплачиваемые работники должны будут (по идее) получать на 13 процентов "на руки" побольше. Это может стимулировать создание рабочих мест и вывести часть зарплатной массы из "тени" (общеизвестно, что на налогах в России стараются экономить). Станет лучше предпринимательский климат, это скажется на экономике...

Но поражает другое: как вообще российские профсоюзы могли решиться вбросить такое требование в общественное пространство? Ведь, как и в СССР, профсоюзы в России - это никакие не "борцы за права трудящихся", а послушный придаток властного механизма. Вполне вероятно, что через ФНПР власти пытаются прощупать общественное мнение, обсуждая какую-то налоговую реформу... Но даже если это и так - то стоит порадоваться: простая и полезная идея озвучена и будет обсуждаться.

А что думают по этому поводу ваши работающие дети? Или вы сами, если продолжаете трудиться?

По инф. rosbalt.ru

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