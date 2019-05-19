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Приморский силач отбуксировал 18,6-тонный самосвал на два метра
По инф. rosbalt.ru   
19 Мая 2019 г.
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Пауэрлифтер Иван Савкин из Приморского края установил новый мировой рекорд. Он протянул грузовик массой 18,6 тонн на два метра, видео опубликовано на YouTube-канале.

При этом он не использовал специальную лестницу и канат, что усложняло задачу.

Ранее Савкин отбуксировал теплоход-контейнеровоз весом 11300 тонн, сдвинул 18-ти тонный трактор, а также протащил на полметра теплоход "Юрий Тарапуров" массой 11 тыс. тонн. В планах спортсмена — отбуксировать комбайн.

По инф. rosbalt.ru

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