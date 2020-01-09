Приключились новые беды с малышами, и виноваты в них бабушки

СМИ рассказали о двух новых происшествиях с детьми. Так, в первом случае ребенок по недосмотру бабушки подавился сушеной фасолью и в итоге погиб, а во втором пьяная бабушка выгнала маленькую внучку одну на улицу. (Бабушки - тоже люди, и по их вине тоже случаются беды, тут спорить не приходится. Но все-таки повнимательнее надо быть... прим. МГ.)

Первая трагедия произошла в Тосненском районе Ленобласти. Там погиб 2-летний мальчик. Как пишет АН «Оперативное прикрытие», ребенок по недосмотру бабушки подавился сушеной фасолью.

Издание выяснило, что мальчик воспитывался в благополучной семье. На теле малыша отсутствуют признаки насильственной смерти.

Полиция изъяла с места происшествия банку с фасолью. Тело ребенка направлено в морг для установления причины гибели.

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Другая история разыгралась в Санкт-Петербурге. 8 января вечером на Пискаревском проспекте на улице была обнаружена 9-летняя девочка. Как сообщили в региональном управлении МВД РФ, ребенка без сопровождения взрослых заметила местная жительница. Девочка сказала, что ее выгнала на улицу пьяная бабушка.

Женщина отвела ребенка по адресу, который та назвала, однако через пару часов снова увидела девочку на улице и обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов передали школьницу врачам, на ее теле были обнаружены ушибы. Девочка рассказала, что ее бьет мать.

Полицейские пришли в квартиру, где проживает ребенок, и застали там нетрезвую 37-летнюю женщину, которая ничего не смогла объяснить.

По факту произошедшего проводится проверка.

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По инф. rosbalt.ru

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