Президенту Эстонии подарили крымское шампанское. Она его тут же вернула

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд вернула подаренное ей на день рождения крымское шампанское. (Довольно-таки предсказуемое поведение эстонского лидера, согласитесь? Но возникает вопрос: зачем вообще было дарить подарок, который связан с негативными ассоциациями именинницы? - прим. МГ.)

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Как пишет Eesti Ekspress, посольство России преподнесло отметившей 50-летие Кальюлайд букет цветов, шоколад и произведенное в Крыму игристое вино. Однако бутылку канцелярия президента позже вернула обратно.

Ранее правительство Эстонии осудило запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту и назвало его «вопиющим нарушением территориальной целостности Украины».

Как к этому относиться? Можно сколько угодно негодовать на "несознательных" эстонцев (и других европейцев) - но надо понимать: присоединение Крыма к России будет еще долго являться камнем преткновения во взаимоотношениях России с этими странами. И если вы являетесь ярым сторонником геополитической линии Владимира Владимировича Путина - то, по крайней мере, будьте готовы к повторению подобных новостей раз за разом.

А вот что можно почитать на нашем сайте об отношениях России и Эстонии (они являются не самыми гладкими):

По инф. rosbalt.ru

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