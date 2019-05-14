Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор отмечает тенденцию нормализации антисемитизма в общественном поле

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Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор заявил, что угрозы, преследования и оскорбления евреев становятся всё более яростными и открытыми, провоцируя к прямому физическому насилию.
- Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор
Эксперты Центра Кантора при Тель-Авивском университете представили ежегодный доклад о состоянии антисемитизма в мире. Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор отметил усиление всех форм антисемитизма.
«Описать ситуацию в 2018 году и начале 2019 года можно одним словом – критическая. Евреи во многих странах мира не чувствуют себя в безопасности, – заявил Вячеслав Моше Кантор. – Антисемитизм в последнее время достиг такого уровня, что возможность продолжения еврейской жизни в очень многих странах мира в принципе вызывает сомнение. Как показало второе нападение в американской синагоге, страны, которые прежде считались безопасными, более таковыми не являются».
«Как мы недавно убедились на примере отвратительной карикатуры в New York Times, антисемитизм постепенно входит в допустимый и приемлемый общественный дискурс. Угрозы, преследования и оскорбления евреев становятся всё более яростными и открытыми, провоцируя к прямому физическому насилию в отношении евреев», - отметил президент ЕЕК.
«Такое ощущение, что нарушены практически все и без того хрупкие табу, касающиеся евреев, иудаизма и еврейской жизни», - добавил Вячеслав Моше Кантор.
По данным Центра Кантора, в 2018 году было зафиксировано 13 случаев убийства евреев, что стало наибольшим числом убийств за год за последние несколько десятилетий.
Помимо этого, Центр Кантора зарегистрировал 400 случаев других серьёзных и жестоких инцидентов на почве антисемитизма по всему миру, что на 13% выше показателя предыдущего года.
Наихудшей по данным доклада является ситуация в странах Западной Европы. В Германии количество антисемитских инцидентов с проявлением насилия выросло на 70%. В список стран, где произошло наибольшее число серьёзных инцидентов с проявлением насилия, вошли США (свыше 100 случаев), Великобритания (68 случаев), Франция и Германия (по 35 случаев), а также Канада (20 случаев).
«Нам стало окончательно ясно, что антисемитизм больше не ограничивается отвратительным политическим треугольником, включающим ультралевых, ультраправых и радикальных исламистов. Он стал широко распространённым явлением и зачастую принимается обществом, - заявил Вячеслав Моше Кантор. - Антисемитизм представляет явную опасность не только для евреев, а для всего общества в целом. Сегодня антисемитизм, увы, – это модный и успешный знаменатель, который объединяет весь политический спектр экстремистов и сторонников нетерпимости».
«Поскольку политический центр становится всё более уязвимым, экстремисты стремятся обрести политическую власть, подрывая основы демократических обществ», - подвёл итоги Вячеслав Моше Кантор.
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- Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в 2008, 2012 и 2016 году на четырёхлетний срок.
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