Как пенсионеру РЖД воспользоваться привилегиями

Рассказав в прошлой статье о привилегиях, которыми могут воспользоваться пенсионеры – бывшие сотрудники РЖД, сегодня мы осветим и сам процесс оформления льготы.

Вместо гарантии

Поскольку в кодексе деловой этики АО «РЖД» написано, что ключевым элементом деятельности компании является социальная ответственность перед работниками и членами их семей, то значит, гарантируется как обеспечение медицинской помощью и материальной поддержкой нуждающихся, так и создание эффективной пенсионной программы, а также предоставление иных видов привилегий, установленных в локальных документах организации.

Изучаем договор и подаем заявление

И первое, на что стоит указать - предоставление социальной поддержки пенсионерам ОАО «РЖД» или членам их семей осуществляет за счет собственных средств Общества.

Поэтому те, кто желает воспользоваться причитающимися ему привилегиями, например, оформить субсидию, необходимо в первую очередь изучить коллективный договор и убедиться, что подобные пункты в него включены. И только после их обнаружения обратиться к руководству подразделения (где трудился пенсионер) с соответствующим заявлением, рассмотреть которое обязаны в месячный срок. По итогам рассмотрения и при условии вынесения положительного решения издается приказ, которым и оформляется решение о предоставлении привилегии.

Если же пенсионер желает получить привилегии касающиеся передвижения на ж\д транспорте, то с заявлением на выдачу транспортного требования следует обратиться в службу управления персоналом своего (бывшего) подразделения. После одобрения и подписания заявления, его следует передать в билетное бюро, где и будет выдано транспортное требование вместе с талонами, в которые должны быть внесены реквизиты заявителя (или членов его семьи). В дальнейшем в обмен на талоны будут оформлены проездные билеты.

Как составить заявление

Несмотря на то, что подобные заявления (на предоставление тех или иных льгот бывшим сотрудникам ОАО «РЖД») составляются в произвольной форме, в них непременно должны присутствовать следующие реквизиты пенсионера:

Бывшее место работы заявителя; Его паспортные данные; Прописка (фактический адрес, если он не совпадает с адресом регистрации); Свидетельство о рождении (студенческий билет, паспорт) несовершеннолетнего ребенка, если на него оформляются билеты.

Если в качестве льготы выбирается проезд, то также следует в заявление внести маршрут следования с остановками по пути, которых должно быть не более двух.

Если пенсионер обладает какими-либо почетными знаками, то в заявление следует указать и их номер.

Какие документы потребуются еще

К заявлению на получение той или иной льготы необходимо приложить следующие документы:

Паспорт гражданина РФ; Ходатайство от начальника соответствующего подразделения; Анкету первичной организации ветеранов; Пенсионное удостоверение; СНИЛС.

Потребуются также документы на несовершеннолетнего ребенка, если он принимает участие в льготе (речь только о билетах на ж\д транспорт), платёжки, подтверждающие стоимости льготы (билеты, квитанции, счет) и прочие, список которых необходимо уточнить в каждом конкретном случае по месту бывшей работы пенсионера. Другими видами льгот можно воспользоваться, если следовать аналогичной схеме.

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