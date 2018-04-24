Льгота на мытарства

Похоже, правительство задумалось о новой реформе, которая затронет и пенсионеров. Цель реформы - упорядочить систему обеспечения льготников медикаментами. При этом не исключено, что монетизация льгот на лекарства будет отменена. Министерство здравоохранения поставило вопрос ребром: или отменить денежные компенсации льготникам, или усовершенствовать законы, касающиеся медицинского обеспечения.

Вопрос жизни и смерти

Почему Минздрав озаботился проблемой монетизации льгот на лекарства? Есть несколько причин.

По словам экспертов Минздрава, монетизация льгот нарушает страховой принцип распределения лекарств. Денежные компенсации опустошают бюджет. Когда много льготников получают деньги вместо лекарств, то не хватает средств на закупку медикаментов для остальных граждан, имеющих право на получение лекарств бесплатно или со скидкой. В результате возникают перебои с финансированием: срываются поставки препаратов для тех, кто получает помощь лекарствами, а не деньгами. Перебои, в свою очередь, приводят к тому, что в аптеках исчезают льготные препараты от таких распространённых заболеваний, как сахарный диабет, астма, глаукома и онкологические. А это уже катастрофа.

По данным на начало 2018 года, денежную компенсацию предпочитают почти 76% российских льготников, значительную часть которых составляют инвалиды. Стоимость пакета социальных услуг с 1 февраля нынешнего года составляет 1 тысячу 75 рублей, из которых на лекарства отводится 828 рублей. Всего на монетизацию из бюджета выделено 118 миллиардов рублей.

Столь опасная ситуация повторяется каждый год. В зоне риска – вся Россия. Вот лишь несколько свежих фактов, связанных с перебоями финансирования и чиновничьим головотяпством. В Калиниградской области родители тяжелобольных детей получили лекарства лишь после обращения в прокуратуру. Жительница Челябинска едва не умерла от бронхиальной астмы - в аптеке ей отказали в лекарстве, и женщина спаслась только благодаря тому, что обратилась в популярное телешоу. Только через суд предоставили медикаменты родителям больной двухлетней девочки в Уфе. Лишь прокуратура помогла инвалиду, жительнице Саратовской области получить лекарство от артрита. В Курганской области прокуратура возбудила проверку по заявлениям жителей, которым было отказано в льготных лекарствах от сахарного диабета. Прокуратура Забайкалья выявила массовые нарушения, связанные с обеспечением льготными лекарствами, в 20 районах края. Острый дефицит жизненно важных препаратов едва не возник в Иркутской области – Росздравнадзор вовремя выявил факты несвоевременного распределения лекарств, однако в 2017 году несколько десятков человек, имеющих право на льготы, не были обеспечены лекарствами вообще, сказал уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко. По его словам, в прошлом году областное министерство здравоохранения не приобрело лекарства на 96 миллионов рублей, переложив эти траты на плечи льготников. Ранее депутат областного парламента Анастасия Егорова обнародовала факты регулярных срывов поставок льготных лекарств, в том числе жизненно необходимых.

Всех нарушений не перечесть. Интернет полон историй о том, как льготникам выдают медикаменты с истекающим сроком годности: в день получения препарат годен, а через несколько дней – уже просрочен. Хочешь – принимай, хочешь – выбрось. Так работает система.

«Хитрые инвалиды»?

Отмену монетизации обсуждали ещё в марте на заседании Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Теперь о ней вспомнили – вероятно, какие-то подвижки уже начались. Некоторые российские политики прямо сказали, что инвалиды тратят целевые монетизированные льготы вовсе не на лекарства. По их подсчётам, «на аптеку» в среднем по стране расходуется лишь 10 миллиардов рублей из 80 миллиардов, выделенных инвалидам на поддержание здоровья, а остальные деньги тратятся неизвестно на что. Раздаются намёки на то, что особо ловкие пациенты оформляют инвалидность только для получения денег.

То есть получается, что инвалидами в России становятся с одной целью: чтобы получить заветные 800 рублей. И махнуть на Мальдивы.

Редкому чиновнику федерального уровня приходит в голову предположение о том, что инвалид, после всех расчётов по ЖКХ, может столкнуться с выбором: купить жизненно необходимые лекарства или батон хлеба и пакет молока.

Так или иначе, чиновники полагают, что отмена монетизации всё расставит по своим местам.

КСТАТИ: Министерство обороны уже отменило монетизацию расходов на проезд для своих пенсионеров. Читайте на сайте moi-goda.ru

Хорошие вопросы

Нешуточные проблемы со здравоохранением и социальной сферой в России начались в 90-е. Страна столкнулась с целым рядом фатальных трудностей, которые задели все жизненно важные сферы, от политической (законодательной) до финансовой (недостаточного финансирования).

Проблемы коснулись и обеспечения лекарствами. Закрылся целый ряд российских фармацевтических заводов, стране пришлось закупать лекарства за рубежом, что привело к дефициту и резкому подорожанию препаратов.

Между тем финансовые трудности России не кончились, и когда они решатся, бог весть. На нужды здравоохранения в этом году направлено 330 миллиардов. То есть из закромов Родины на здоровье каждого жителя страны тратится примерно в 95 раз меньше средств, чем из бюджета США - на одного американца. При этом импорт лекарств, по разным подсчётам, достигает 73%, а новостей о возрождающихся фармацевтических гигантах в России что-то не слышно.

В интернете всё чаще раздаются очень правильные вопросы от людей, весьма далёких от распределения федерального бюджета. Несмотря на внешний дилетантизм, эти вопросы бьют прямо в цель. Например, как получилось, что после выплат монетизированных льгот казна остаётся пустой? Почему она не пополняется? На что тратятся наши налоги? Кто сочинял законы, из-за которых ситуация складывается так плачевно? Как наказаны виновные? И не пора ли нашим властям внимательнее подбирать кадры, чтобы жизнь миллионов людей не висела на волоске, и не приходилось забирать последние деньги у тех, кто не имеет физической возможности их заработать? Мы надеемся получить ясные и понятные ответы в самое ближайшее время.

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