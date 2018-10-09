ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

"Предлагать точку зрения" на "Первом" снова будет Кирилл Клейменов
По инф. rosbalt.ru   
09 Октября 2018 г.
Изменить размер шрифта

Программу «Время» на Первом канале вновь будет вести Кирилл Клейменов. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе телеканала.

Кирилл Клейменов

«В современном мире новости перестали быть тем, что ты узнаешь только из телевизора, — новости доступны 24 часа в сутки. В какой-то момент стало понятно, что мы должны искать новый информационный формат, который не просто предлагает зрителю набор событий, но и помогает в нем сориентироваться и разобраться; предложить точку зрения, с которой зритель вправе согласиться или нет, — цитирует пресс-служба Клейменова. — Такой формат экспериментально был запущен нами прошлой зимой в рамках программы "Время", и после некоторой паузы мы решили его продолжить в новом сезоне».

Ранее издание «Ведомости» писало, что после возвращения Клейменова Екатерина Андреева, которая ведет программу более 20 лет, вместе с Виталием Елисеевым станут ведущими субботнего выпуска, а также выпусков в будние дни на другие часовые пояса — Дальний Восток, Сибирь и другие.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:
 