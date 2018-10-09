"Предлагать точку зрения" на "Первом" снова будет Кирилл Клейменов

Программу «Время» на Первом канале вновь будет вести Кирилл Клейменов. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе телеканала.

«В современном мире новости перестали быть тем, что ты узнаешь только из телевизора, — новости доступны 24 часа в сутки. В какой-то момент стало понятно, что мы должны искать новый информационный формат, который не просто предлагает зрителю набор событий, но и помогает в нем сориентироваться и разобраться; предложить точку зрения, с которой зритель вправе согласиться или нет, — цитирует пресс-служба Клейменова. — Такой формат экспериментально был запущен нами прошлой зимой в рамках программы "Время", и после некоторой паузы мы решили его продолжить в новом сезоне».

Ранее издание «Ведомости» писало, что после возвращения Клейменова Екатерина Андреева, которая ведет программу более 20 лет, вместе с Виталием Елисеевым станут ведущими субботнего выпуска, а также выпусков в будние дни на другие часовые пояса — Дальний Восток, Сибирь и другие.

По инф. rosbalt.ru

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