Екатерина Андреева щедро поделилась секретами молодости

Известная телеведущая Екатерина Андреева в свои 56 лет потрясающе выглядит. Поклонникам давно известно, что она занимается пилатесом и йогой, а недавно разнообразила занятия китайской практикой. Одно из подобных упражнений она выложила в Инстаграм, продемонстрировав его зрителям. Для этого нужна специальная палка “Бань”. Однако в виду её отсутствия сгодится и самая обычная скалка. Оказывается главный секрет молодости телеведущей как раз в этой скалке. Все зависит от того как ней пользоваться. Каждый день по утрам необходимо прокатывать такой скалкой своё лицо и замесить новую внешность. Скалкой нужно катать не только лицо, но и делать разные упражнения.

Своим видео телезвезда показала поклонникам, что можно сохранить свою молодость простыми упражнениями, не прилагая больших усилий. Екатерина Андреева призвала всех заниматься гимнастикой, проверенной тысячелетиями и дарящей здоровье и молодость многим людям. Самое главное все же, что эти практики применяются не только для того, чтобы иметь молодое лицо, но развиваться духовно. Духовное развитие, наверное важнее просто привлекательной внешности.

Кроме всего прочего Андреева любит посещать места силы и недавно побывала в Греции. Одной из достопримечательностей, где была телеведущая, стали скалы Метеоры, в которых возведены монастыри, ставшие центром православного монашества. По её словам, это место где сосредоточена духовная энергия человечества.

Екатерина Андреева давно увлекается подобными практиками, стараясь найти более действенный метод омоложения. И ей это удаётся! Она выглядит гораздо моложе своего возраста. Видимо, проделанные упражнения все же работают и многие почитатели телезвезды последуют ее примеру и найдут для себя эффективную гимнастику. Не так ли?

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