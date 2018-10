Гонорары телеактеров: вам и не снилось

Составлен список самых высокооплачиваемых телевизионных актеров 2018 года. Рейтинг составило издание Forbes.

Список возглавил Джим Парсонс, известный по роли Шелдона Купера в комедийном сериале телеканала CBS «Теория Большого взрыва», который за 12 месяцев заработал $26,5 млн без вычета налогов.

The 'Big Bang Theory' actors take the top 4 spots on TV's highest-paid actor list:



1. Jim Parsons – .5M

2. Johnny Galecki – M

3. Kunal Nayyar – .5M

4. Simon Helberg – .5M

5. Mark Harmon – M



(via @Forbes) pic.twitter.com/Lpio2jbEzV