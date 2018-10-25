Гонорары телеактеров: вам и не снилось

Составлен список самых высокооплачиваемых телевизионных актеров 2018 года. Рейтинг составило издание Forbes.

Список возглавил Джим Парсонс, известный по роли Шелдона Купера в комедийном сериале телеканала CBS «Теория Большого взрыва», который за 12 месяцев заработал $26,5 млн без вычета налогов.

The 'Big Bang Theory' actors take the top 4 spots on TV's highest-paid actor list:



1. Jim Parsons – .5M

2. Johnny Galecki – M

3. Kunal Nayyar – .5M

4. Simon Helberg – .5M

5. Mark Harmon – M



(via @Forbes) pic.twitter.com/Lpio2jbEzV — FANDOM (@getFANDOM) 24 октября 2018 г.

На втором месте актер из того же сериала Джонни Галэки с доходом $25 млн. Далее актеры Кунал Найяр и Саймон Хелберг — по $23,5 млн за год. В пятерку вошел актер сериала «Морская полиция: Спецотдел» Марк Хэрмон, который заработал $19 млн.

В топ-10 также попали Эд ОʼНил, Эрик Стоунстрит, Джесси Тайлер Фергюсон и Тай Бурелл, а также Эндрю Линкольн.

По инф. rosbalt.ru

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