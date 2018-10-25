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Гонорары телеактеров: вам и не снилось
По инф. rosbalt.ru   
25 Октября 2018 г.
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Составлен список самых высокооплачиваемых телевизионных актеров 2018 года. Рейтинг составило издание Forbes.

Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых телеактеров

Список возглавил Джим Парсонс, известный по роли Шелдона Купера в комедийном сериале телеканала CBS «Теория Большого взрыва», который за 12 месяцев заработал $26,5 млн без вычета налогов.

На втором месте актер из того же сериала Джонни Галэки с доходом $25 млн. Далее актеры Кунал Найяр и Саймон Хелберг — по $23,5 млн за год. В пятерку вошел актер сериала «Морская полиция: Спецотдел» Марк Хэрмон, который заработал $19 млн.

В топ-10 также попали Эд ОʼНил, Эрик Стоунстрит, Джесси Тайлер Фергюсон и Тай Бурелл, а также Эндрю Линкольн.

По инф. rosbalt.ru

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