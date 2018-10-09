Первая жена Хокинга раскрыла неточности биографического фильма о великом физике

Джейн Хокинг раскритиковала кинокартину «Вселенная Стивена Хокинга», которая, по её мнению, содержит много неточностей относительно их отношений с известным учёным. Фильм был создан на основе мемуаров самой Джейн, но продюсеры невнимательно отнеслись к оригиналу и допустили немало ошибок из-за желания сократить процесс съёмок, сообщает Space.com.

Забота о человеке, который страдал от бокового амиотрофического склероза, ложилась на плечи Джейн тяжким грузом. Ей приходилось не только следить за супругом и своими тремя детьми, но и организовывать посещения множества научных конференций, проходящих в разных уголках Земли. В фильме на эти факты не обратили должного внимания, да и поддержку со стороны родителей бывшей жены Хокинга тоже не показали.

Джейн просила создателей картины добавить небольшую сцену о путешествиях и повседневной опеке за её мужем, но продюсеры были против этого. Она отлично осознавала, что любая оплошность будет увековечена, поэтому и боролась за достоверность передаваемых событий. Ошибки фильма затронули даже их первую встречу, которую зачем-то перенесли из городка Сент-Олбанс в Кембридж. Создатели кинокартины не подумали и о достоверном изображении развода Джейн и Стивена. Она сама описала в книге размолвку как продолжительное разрушение отношений, которое привело к крупному скандалу, а в фильме дело решили проще, показав спокойное и слезливое расставание.

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