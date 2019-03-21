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Пожилой петербурженке "впарили" БАДы под видом лекарств — на немалую сумму
Dronov   
21 Марта 2019 г.
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Куйбышевский районный суд в Петербурге отправил под стражу четверых обвиняемых в торговле биологически активными добавками под видом дорогостоящих лекарств.

Пожилой петербурженке "впарили" БАДы под видом лекарств — на немалую сумму

Организатора банды Николая Киселева, его соучастников — Виталия Зиновьева, Василису Студенкову и Александру Селезневу — обвиняют в хищении 255 тыс. рублей у пенсионерки, которая приобрела БАДы, думая, что это лекарства.

Все четверо пробудут под арестом до 18 мая.

Селезнев, Зиновьев, Киселев вину признали полностью, Студенкова только частично, зато изобличила в преступлении своих сообщников. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

По инф. rosbalt.ru

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