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Пожилой фермер был забит "домашней птичкой", которую хотел покормить
По инф. rosbalt.ru   
15 Апреля 2019 г.
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Крупная нелетающая птица казуар напала на своего хозяина прямо в клетке и убила его. Трагедия разыгралась в американском штате Флорида, пишет Daily Mail US.

Пожилой фермер был забит "домашней птичкой", которую хотел покормить

75-летний владелец местной фермы зашел в клетку к птице, чтобы ее покормить. Вероятно, мужчина споткнулся и упал. В это время казуар нанес ему смертельный удар когтями.

Мужчина погиб на месте.

Птица по-прежнему проживает на территории фермы, добавляет СМИ.

Казуары имеют острые когти, длина которых может доходить до 10 сантиметров. Они считаются самыми опасными птицами в мире и вторыми по величине после страусов.

По инф. rosbalt.ru

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