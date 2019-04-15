Пожилой фермер был забит "домашней птичкой", которую хотел покормить

Крупная нелетающая птица казуар напала на своего хозяина прямо в клетке и убила его. Трагедия разыгралась в американском штате Флорида, пишет Daily Mail US.

75-летний владелец местной фермы зашел в клетку к птице, чтобы ее покормить. Вероятно, мужчина споткнулся и упал. В это время казуар нанес ему смертельный удар когтями.

Мужчина погиб на месте.

'World's most dangerous bird' kills its owner, 75, after he fell and it attacked him with its four-inch claws https://t.co/hBCY5kMKGl — Daily Mail US (@DailyMail) April 14, 2019

Птица по-прежнему проживает на территории фермы, добавляет СМИ.

Казуары имеют острые когти, длина которых может доходить до 10 сантиметров. Они считаются самыми опасными птицами в мире и вторыми по величине после страусов.

По инф. rosbalt.ru

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