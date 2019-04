Пожилой фермер был забит "домашней птичкой", которую хотел покормить

Крупная нелетающая птица казуар напала на своего хозяина прямо в клетке и убила его. Трагедия разыгралась в американском штате Флорида, пишет Daily Mail US.

75-летний владелец местной фермы зашел в клетку к птице, чтобы ее покормить. Вероятно, мужчина споткнулся и упал. В это время казуар нанес ему смертельный удар когтями.

Мужчина погиб на месте.

