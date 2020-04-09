ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Семейные скандалы Любови Казарновской
2020-03-20-17-17-54
Личная жизнь Любови Казарновской – тема отчасти запретная. Певица нечасто рассказывает о событиях, которые принесли ей немало душевных страданий.
Талантливые дети Джоли и Питта: чем занимаются наследники звёздной пары?
2020-03-14-02-54-38
Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта стал одним из самых громких событий в мировом шоу-бизнесе за последние годы. До сих пор легендарная голливудская парочка не может прийти к согласию по некоторым...
Мастерица спиц и клубка, из-под рук которой выходят восхитительные вещи – блогер Ирина
2020-03-18-14-47-00
Умелая рукодельница, которой доступно связать, наверное, практически всё, ведет свой канал на платформе YouTube. Это Ирина Казарчук.
Нечем платить за Интернет? Не волнуйтесь: не отключат
2020-04-02-02-35-06
В России пять крупнейших операторов связи согласились до 1 июля не отключать от Интернета пользователей, у которых нет возможности платить за него.
Медикам опять обещают зарплату поднять. Дождутся ли и чего в итоге?
2020-03-16-08-40-15
До сих пор остается актуальным вопрос о том, кому повысят зарплату в 2020 году в России. Уже не первый год российское правительство старается увеличить заработные платы докторам, чтобы те могли получить достойный уровень жизни, и на полученные средства можно было нормально...

Пожар в доме престарелых в Москве унес жизнь четверых человек
По инф. rosbalt.ru   
09 Апреля 2020 г.
Изменить размер шрифта

На западе Москвы в районе Кунцево произошел пожар в частном доме престарелых. Погибли четыре человека — два на месте (постоялец и сотрудник котельной) и еще двое скончались в больнице. Столичные следователи возбудили уголовное дело.

Пожар в доме престарелых в Москве унес жизнь четверых человек

  • Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Пожар в частном доме престарелых по 3-й Мякиненской улице в Москве случился во второй половине дня 8 апреля.

Сотрудники МЧС эвакуировали из здания 50 человек.

Среди пострадавших оказался сотрудник МЧС, который отдал маску постояльцу пансионата во время эвакуации и надышался продуктами горения. Об этом сообщил заммэр столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Причиной пожара, по его словам, мог стать взрыв в котельной, которая работает на дизельном топливе. Сотрудники МЧС, в свою очередь, очагом возгорания назвали электрокабель в подвале здания.

На месте происшествия работали следователи и криминалисты, они провели опрос свидетелей и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Будут назначены экспертизы для установления причины и очага возгорания. Кроме того, будет проведена проверка противопожарной безопасности в здании, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по городу.

  • Сводка происшествий на нашем сайте - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 