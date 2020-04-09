Пожар в доме престарелых в Москве унес жизнь четверых человек

На западе Москвы в районе Кунцево произошел пожар в частном доме престарелых. Погибли четыре человека — два на месте (постоялец и сотрудник котельной) и еще двое скончались в больнице. Столичные следователи возбудили уголовное дело.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Пожар в частном доме престарелых по 3-й Мякиненской улице в Москве случился во второй половине дня 8 апреля.

Сотрудники МЧС эвакуировали из здания 50 человек.

Среди пострадавших оказался сотрудник МЧС, который отдал маску постояльцу пансионата во время эвакуации и надышался продуктами горения. Об этом сообщил заммэр столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Причиной пожара, по его словам, мог стать взрыв в котельной, которая работает на дизельном топливе. Сотрудники МЧС, в свою очередь, очагом возгорания назвали электрокабель в подвале здания.

На месте происшествия работали следователи и криминалисты, они провели опрос свидетелей и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Будут назначены экспертизы для установления причины и очага возгорания. Кроме того, будет проведена проверка противопожарной безопасности в здании, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по городу.

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По инф. rosbalt.ru

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