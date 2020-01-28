Потерять работу из-за искусственного интеллекта боится каждый третий

Почти треть россиян (30%) опасаются, что в будущем ряд задач в их профессии будет решать не человек, а искусственный интеллект (ИИ).

Впрочем, подавляющее большинство населения страны (68%) не страшатся замещения человека технологиями искусственного интеллекта в своей профессии, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как выяснили социологи, большинство граждан РФ (75%) слышали о технологии искусственного интеллекта, однако понимают ее сущность только треть: 29% респондентов смогли дать определение ИИ, а 38% — назвали сферы его применения.

При этом большинство россиян относятся положительно или нейтрально к распространению технологий искусственного интеллекта.

В свою очередь, негативное отношение населения к ИИ в основном связано с возможностью технических сбоев (31%), — в том числе проблемы в работе техники, выход машин из-под контроля. Кроме того, опасаются россияне за безопасность личных данных, нарушение личного пространства.

В ходе декабрьской большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что развитие искусственного интеллекта (ИИ) — это важнейший вопрос на перспективу, это вопрос национальной безопасности и выживаемости России.

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По его словам, возможности ИИ будут влиять на все сферы жизни государства, на оборону и экономику в целом. Более того, указал он, внедрение искусственного интеллекта позитивно отразится на качестве производства и производительности труда. «Для нас это важно», поскольку у России — огромная территория, но относительно небольшая численность населения», пояснил президент.

В качестве успешности применения ИИ в России уже сейчас президент указал на банковский сектор, поскольку в стране «развитые математические школы», а «цифровые технологии основаны на математике», это и беспилотный транспорт.

«Где-то мы продвинулись (в развитии ИИ — ред.), где-то сделали в недостаточном объеме», — констатировал Путин.

Мы живем в стремительно меняющемся мире, и совсем неудивительно, если через какой-то десяток лет некоторые профессии исчезнут просто потому, что эти задачи станут выполнять роботы. Какую работу они могут взять на себя? Например, труд бухгалтеров или почтальонов. И в связи с этим возникает резонный вопрос: а чему учиться нашим внукам? Каким профессиям? Здесь можно посоветовать либо медицину, либо педагогику, либо как раз высокие технологии. А на наш век работы, думаем, хватит.

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По инф. rosbalt.ru

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