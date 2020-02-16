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Полиция — москвичам: активизировались жулики, вымогающие деньги «за капремонт»!
По инф. rosbalt.ru   
16 Февраля 2020 г.
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В полиции призвали москвичей к бдительности из-за объявившихся аферистов, требующих с жильцов столичных домов деньги за капремонт.

Москвичей предупредили о мошенниках, требующих деньги за капремонт

Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, мошенники ходят по домам, где планируются работы, и требуют с людей деньги за замену труб и сантехники. В полиции уточнили, что случаи мошенничества отмечены во многих домах Москвы и Зеленограда.

Стражи порядка просят москвичей не поддаваться на уловки мошенников и не менять то или иное оборудование. «Это может быть сантехника, трубы и даже пластиковые стеклопакеты. При этом злоумышленники требуют за работу значительные денежные средства», — пояснили ТАСС в пресс-службе, напомнив, что стоимость всех работ по капремонту заложена в платежки, которые получают владельцы квартиры.

  • Еще об уловках мошенников, особенно в отношении пожилых людей — по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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  • Полиция — москвичам: активизировались жулики, вымогающие деньги «за капремонт»!
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