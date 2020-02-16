Полиция — москвичам: активизировались жулики, вымогающие деньги «за капремонт»!

В полиции призвали москвичей к бдительности из-за объявившихся аферистов, требующих с жильцов столичных домов деньги за капремонт.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, мошенники ходят по домам, где планируются работы, и требуют с людей деньги за замену труб и сантехники. В полиции уточнили, что случаи мошенничества отмечены во многих домах Москвы и Зеленограда.

Стражи порядка просят москвичей не поддаваться на уловки мошенников и не менять то или иное оборудование. «Это может быть сантехника, трубы и даже пластиковые стеклопакеты. При этом злоумышленники требуют за работу значительные денежные средства», — пояснили ТАСС в пресс-службе, напомнив, что стоимость всех работ по капремонту заложена в платежки, которые получают владельцы квартиры.

Еще об уловках мошенников, особенно в отношении пожилых людей — по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...