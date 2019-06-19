Полеты с препятствиями: «Аэрофлот» заплатит за дорожные неприятности

Верхнесалдинский районный суд Свердловской области взыскал с авиакомпании «Аэрофлот» почти 240 тыс. руб. в пользу пассажиров.

Как передает Legal.Report, трое членов семьи купили путевку на отдых на 12 дней, заплатив за нее 206 тыс. 500 руб., но на прямой авиарейс они опоздали. После согласования с турагентом изменения времени прибытия в гостиницу туристы сами купили билеты на стыковочный рейс. Однако первый рейс из «связки» был отменен, пассажирам предложили отправиться следующим с прибытием в аэропорт пересадки в 23.45, но и этот полет был отложен, самолет «Аэрофлота» прибыл в «стыковочный» аэропорт на 49 минут позже расписания, когда регистрация на следующий рейс была уже закончена. В итоге пассажирам пришлось опять покупать новые билеты, чтобы наконец добраться к месту назначения.

Добровольно «Аэрофлот» отказался возмещать убытки. Суд встал на сторону семьи и взыскал в пользу каждого из родственников с ответчика по 53 тыс. 436,35 руб. убытков, по 5 тыс. руб. компенсации морального вреда и по 20 тыс. руб. штрафа. Также компания должна оплатить истцам расходы на юридические услуги в 4 тыс. 637,40 руб.

«Аэрофлот» подал апелляционную жалобу на это решение, указывая, что задержка рейса была вызвана неблагоприятными метеоусловиями. Кроме того, по мнению ответчика, истцы должны были отказаться от турпоездки, что уменьшило бы их убытки.

Верхнесалдинский районный суд указал, в частности, что неисправность самолета как причина задержки рейса не была вызвана обстоятельствами непреодолимой силы. По данным Гидрометцентра России, к моменту отправления рейса неблагоприятных погодных условий уже не было. В итоге решение мирового судьи было оставлено без изменений. «Аэрофлот» должен выплатить истцам 239 тыс. 946,45 руб. Вот ведь какая история...

По инф. rosbalt.ru

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