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Поклонники Сергея Доренко смогут попрощаться с ним 12 мая
По инф. rosbalt.ru   
10 Мая 2019 г.
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Журналиста Сергея Доренко похоронят 12 мая на Троекуровском кладбище. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва». Церемония прощания начнется в 11:00. В обществе, в том числе и среди наших читателей, отношение к Доренко - крайне неоднозначное.

Соболезнования в связи с кончиной Доренко выразил семье журналиста президент Владимир Путин. Как передает РИА Новости, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Путин давно был знаком с Доренко и «всегда ценил его вклад в развитие отечественной журналистики».

Доренко умер 9 мая после падения с мотоцикла. Ему было 59 лет. Как показала экспертиза, у главного редактора «Говорит Москва» нашли разорванную аневризму грудной части аорты.

В обществе, в том числе и среди наших читателей, отношение к Сергею Доренко - крайне неоднозначное. Например, он прославился на всю страну как "телекиллер", когда определенной политической группировке необходимо было снижать популярность Евгения Примакова и Юрия Лужкова. Что не отменяет, конечно, яркого следа, который он оставил в истории отечественных СМИ - и общественного сознания современной России.

По инф. rosbalt.ru

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