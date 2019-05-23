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Подросток, сжегший церковь, признан невменяемым
По инф. rosbalt.ru   
23 Мая 2019 г.
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В Карелии суд рассмотрит уголовное дело подростка, который сжег старинную церковь летом прошлого года.

В Карелии суд рассмотрит уголовное дело подростка, который сжег старинную церковь летом прошлого года.

По версии СК РФ, 10 августа прошлого года 16-летний подросток легковоспламеняющейся жидкостью стены Успенской церкви и поджег. Здание церкви было уничтожено огнем.

По заключению судебно-психиатрической экспертизы, подросток страдает психическим расстройством, которое лишает его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Суд должен принять решение о принудительных мерах медицинского характера.

По инф. rosbalt.ru

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