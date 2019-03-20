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Подмосковному мальчику-маугли попытаются найти новую семью
По инф. rosbalt.ru   
20 Марта 2019 г.
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Шестилетнего мальчика, оставленного на двое суток с мертвой бабушкой, отправили в детский приют.

Ранее стало известно, что асоциального ребенка обнаружили после преступления в Подмосковье. По данным СМИ, в семье мальчиком не занимались, в свои шесть лет он едва умеет говорить.

Ребенка из подмосковной деревни Ликино уже осмотрели врачи в больнице, сообщила телеканалу «360» уполномоченная по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.

По ее словам, семья ребенка неблагополучная: мать больна, но не лишена родительских прав, а отец задержан за убийство бабушки. Мишонова пояснила, что в связи с ситуацией для мальчика будут искать временных опекунов или другую семью.

  • Мальчик проживал с родителями и бабушкой. 11 марта, когда в квартиру пришли полицейские, они обнаружили бабушку ребенка мертвой. По словам экспертов, пожилая женщина скончалась в результате травм, в частности у нее были сломаны ребра. В убийстве подозревают ее сына — 52-летнего мужчину.

Напомним, что в последнее время общество потрясено чередой подобных сообщений о детях-маугли (т.е. в силу заброшенности не обладающих элементарными человеческими навыками) во вполне, казалось бы, благополучных регионах страны:

По инф. rosbalt.ru

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