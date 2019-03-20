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Московская девочка-маугли робко и шепотом начала говорить
По инф. rosbalt.ru   
20 Марта 2019 г.
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Найденная в захламленной квартире в Москве девочка начала говорить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

«Врачи прислали видео — девочка робко, шепотом произносит слова», — отметил собеседник.

Ранее в квартире дома на Ленинградском шоссе нашли девочку. Как сообщалось, квартира была завалена мусором, а в шею ребенка врос пластиковый шнур.

Затем Савеловский суд столицы арестовал мать ребенка на два месяца, ей инкриминировалось покушение на убийство.

По инф. rosbalt.ru

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