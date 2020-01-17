Почти три четверти россиян собрались менять работу. Зарплаты не устраивают!

Почти три четверти опрошенных россиян собираются менять работу в 2020 году, причем 53% из них — по причине недостаточного уровня зарплаты. Таковы обнародованные 16 января результаты опроса сервиса «Работа.ру».

«Только 26% опрошенных планируют продолжить работу на текущем месте в 2020 году. 74% респондентов отметили, что хотят сменить работу», — приводит ТАСС выдержки из исследования.

Между тем напомним, что в России каждый шестой работодатель (17%) собирается в этом году сокращать штат сотрудников, говорилось в опубликованном в декабре исследовании «Работы.ру».

Впрочем, показал опрос, «больше всего работодателей (39%) в 2020 году намерены обучать сотрудников», а «расширением штата планируют заняться 24% респондентов».

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Добавим также, что, по данным Росстата, общий уровень безработицы в России остался в ноябре на октябрьском уровне в 4,6% после сентябрьских 4,5%.

При этом, уточняло ведомство, общая численность безработных в стране составила на конец ноября 3,507 млн человек, — показатель вырос на 31 тыс. человек с данных на конец октября.

Росстат также констатировал, что численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, в октябре составила 76,2 млн человек, или 52% от общей численности населения страны.

По инф. rosbalt.ru

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