Почему зимой все время спать хочется?

В зимние месяцы у многих людей снижается работоспособность, появляется недомогание, желание все время спать и даже депрессивное состояние. Как объясняют психологи из австралийского Университета Суинберн, это сезонное аффективное расстройство, вызванное главным образом недосыпом.

Организм человека любит спать синхронно с внутренними часами, которые являются главным регулятором того, как тело и поведение соотносятся с циклом солнца. Поскольку в холодное время года световой день начинается позже, зимой нормально просыпаться не в 7 утра, а в 9 часов, поясняют эксперты.

При этом работать больше обычного и мало спать в зимнее время опасно, так как это может вызвать хроническое переутомление и серьезные сбои в работе организма, предупреждают специалисты.

Спать зимой нужно столько, сколько этого требует организм, и результаты исследования австралийских психологов еще раз нас в этом убедили. А недосыпы ни к чему хорошему не приводят и даже более того, способствуют набору веса! Ведь невыспавшийся организм более чувствителен к запахам пищи, и тянет при этом исключительно на жареное и вредное! Остается еще один резонный вопрос: сколько нужно спать, чтобы хорошо себя чувствовать? Британские ученые здесь солидарны: в среднем нормой можно считать семичасовой сон Если регулярно спать четыре часа или меньше, риск заболеваний легких вырастает вдвое. Слишком долгий сон — более 11 часов в день — даже опаснее для легких, поскольку увеличивает риск фиброза легких в три раза.

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По инф. rosbalt.ru

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