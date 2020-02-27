Посещение уже многих стран лучше отложить. Коронавирус разгулялся...

Коронавирус продолжает активно распространяться по странам мира. Случаи заболевания зарегистрированы в Австрии, Норвегии, Финляндии, Румынии, очень сложная обстановка наблюдается в Италии. Добрался вирус также до Грузии, Пакистана и Южной Америки.
Начнем с фактов: по последним данным, в Китае число пациентов, скончавшихся от коронавируса нового типа, достигло 2744 человек. Всего зарегистрировано 78497 случаев заражения. Вылечились и выписаны 32495 человек, сообщает госкомитет по здравоохранению КНР.
Однако за пределами Китая количество носителей коронавируса приблизилось к 3 тысячам. Такие данные приводятся в новом отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 43 из заболевших скончались. Вирус шествует уже по все континентам, за исключением Антарктиды.
Не считая КНР с городом Ухань, который является источником новой инфекции, особенно серьезное положение складывается в трех государствах: Италии, Южной Корее и Иране.Так, число скончавшихся от коронавируса в Италии достигло 12 человек, всего зарегистрировано около 400 случаев заражения, 258 из них — в Ломбардии, остальные еще в 8 из 20 регионов Италии. В Ломбардии заболела вирусом даже одна из сотрудниц президента области. Глава области Аттилио Фонтана в связи с этим заявил, что проведет две недели в карантине в целях предосторожности. По его словам, анализы сдали все, кто работал в команде, и в настоящий момент никто больше в руководстве области не инфицирован.
Правительство РФ просит россиян удержаться от посещения вышеназванных стран. Также власти сообщили о прекращении с 1 марта авиасообщения России с Южной Кореей и о приостановке с 28 февраля выдачи виз гражданам Ирана.
А вот и другие свежие новости об этой опасной инфекции:
От заражения коронавирусом умер первый француз. Смертельный случай зафиксирован в Париже, сообщил BFM TV со ссылкой на директора Главного управления здравоохранения Жерома Саломона. Как уточняется, скончался 60-летний мужчина, находившийся в очень тяжелом состоянии в парижской больнице Сальпетриер.
Большинство россиян считают низкой вероятность заражения новым китайским коронавирусом. Согласно опросу ВЦИОМ, 60% респондентов назвали такой риск низким. Лишь 11% опрошенных считают риск скорее высоким, а еще 29% затруднились с ответом. Однако 59% опрошенных считают коронавирус более опасным, чем сезонный грипп.
У трех эвакуированных в Казань с круизного лайнера Diamond Princess россиян подтвержден коронавирус. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Напомним, четверо пассажиров этого лайнера ранее умерли от коронавируса.
Первый случай заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19 выявлен на территории Южной Америки. Инфицированный находится в Бразилии, сообщили в правительстве страны. Больной находится в стабильном состоянии, сообщают местные СМИ. Он две недели провел в Италии, в провинции Ломбардия, где растет смертность от коронавируса.
Коронавирусная инфекция может распространятьсяне только воздушно-капельным путем, но и через грязные руки и воду. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Роспотребнадзор советует носить одноразовые салфетки, очищать поверхности и устройства, с которыми приходится контактировать, — например, клавиатуру компьютера, панели техники, экран смартфона.
Напомним еще о том, как была встречена угроза эпидемии:
Коронавирус продолжает активно распространяться по странам мира. Случаи заболевания зарегистрированы в Австрии, Норвегии, Финляндии, Румынии, очень сложная обстановка наблюдается в Италии. Добрался вирус также до Грузии, Пакистана и Южной Америки.
Омских школьников за хорошую учебу наградили просроченным лимонадом и макаронами. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на родителей одной из учениц. (Что сказать тут? Стыдно и еще раз стыдно должно быть властям региона за такие вот подарки для школьников... прим. МГ.)
Как хорошо быть богатым человеком, но так жить получается далеко не у всех. А по тем, кто денежки имеет, есть интересная статистика. Так, по количеству новых миллиардеров Китай обогнал США. По данным 2019 года, в Китае стало на 182 миллиардера больше, а Америка приросла только 59 богачами. Больше всего состоятельных людей с активами свыше миллиарда долларов проживают в Пекине, их 110 человек. А в Нью-Йорке таких счастливчиков 98.
В разных сферах деятельности людей применяются полимерные материалы. Особенно распространены искусственные решения в сегменте строительства и ремонтных работ. Для отделки фасадов домов и иных сооружений часто используют, к примеру, виниловый сайдинг. История популярного материала начала свой пусть из Канады, потребительской аудитории он был явлен примерно 60 лет назад. За время существования сайдинг претерпел конструктивные изменения и стал востребован теперь еще больше.
Коллегия присяжных Московского областного суда частично оправдала перуанского целителя Даниэля Диас-Струкова. Его обвинили в контрабанде наркотиков из-за посылки с лечебным отваром «кровь дракона». По словам, Диас-Струкова, он заказывал отвар для своих пациентов и не знал, что в нем есть запрещенное вещество. (Мы рассказываем об этой истории, чтобы наши читатели бездумно не прибегали к помощи всяких целителей, ведь неизвестно, как и чем они по факту лечат... прим. МГ.)
Случаи насилия школьников в отношении учителей часто мелькают в российских СМИ. Как рассказала представитель профсоюза «Учитель» Юлия Маркова, агрессия детей объясняется падением авторитета педагогов в России.
Количество выявленных в банковской системе РФ поддельных российских купюр увеличилось в минувшем году по сравнению с предшествующим годом на 7,4% до 41,4 тыс. с 38,5 тыс. штук, следует из обзора Центробанка РФ.
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