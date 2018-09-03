Митинг против пенсионной реформы в Петербурге вышел не очень-то многочисленным

В Петербурге на площади Ленина в воскресенье прошел митинг против повышения пенсионного возраста. Как передают очевидцы, он вышел темпераментным - но не таким уж многочисленным...

Как сообщает корреспондент «Росбалта», на акции сначала выступили организаторы — представители КПРФ, а затем члены разных левых движений, профсоюзов и общественных организаций. Периодически программу разбавляли музыкальные номера, а в толпе пели частушки на злободневную тему. При этом даже сами ораторы признавали, что митинг вышел «малочисленным». Так, председатель профсоюза «Рабочая ассоциация» Алексей Этманов призвал всех позвать родных и знакомых в следующий раз вывести на митинг миллион человек.

«Три тысячи в Петербурге не отменят закон о пенсионной реформе, а три миллиона или 300 тысяч отменят на следующий же день!», — заявил профсоюзный лидер. На что женщина в толпе отметила, что «на площади и трех тысяч нет». Действительно, на акцию собрались около тысячи человек.

Стоит напомнить, что по данным КПРФ, озвученным уже после памятного выступления Владимира Путина (которое, как считается, должно сгладить нервозность вокруг "пенсионной повышки"), в стране готовы выходить на улицы в знак протеста 37% граждан.

«Мы должны выходить не только на митинги, но и в знак протеста остановить сотню предприятий в Петербурге», — призвал Этманов.

Но в итоговой резолюции такого требования не было. В ней лишь призвали выступать против «людоедской» реформы. В том числе коммунисты планируют присоединиться в общему петербургскому митингу 16 сентября. Про акцию сторонников Алексея Навального 9 сентября упомянуто не было. В резолюции в очередной раз призвали правительство РФ уйти в отставку, провести общероссийский референдум, а также «не отдавать ни одного голоса единороссам, предавшим интересы людей». Завершился митинг возложением цветов к памятнику Ленину.

По инф. rosbalt.ru

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