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Митинг против пенсионной реформы в Петербурге вышел не очень-то многочисленным
По инф. rosbalt.ru   
03 Сентября 2018 г.
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В Петербурге на площади Ленина в воскресенье прошел митинг против повышения пенсионного возраста. Как передают очевидцы, он вышел темпераментным - но не таким уж многочисленным...

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Как сообщает корреспондент «Росбалта», на акции сначала выступили организаторы — представители КПРФ, а затем члены разных левых движений, профсоюзов и общественных организаций. Периодически программу разбавляли музыкальные номера, а в толпе пели частушки на злободневную тему. При этом даже сами ораторы признавали, что митинг вышел «малочисленным». Так, председатель профсоюза «Рабочая ассоциация» Алексей Этманов призвал всех позвать родных и знакомых в следующий раз вывести на митинг миллион человек.

«Три тысячи в Петербурге не отменят закон о пенсионной реформе, а три миллиона или 300 тысяч отменят на следующий же день!», — заявил профсоюзный лидер. На что женщина в толпе отметила, что «на площади и трех тысяч нет». Действительно, на акцию собрались около тысячи человек.

«Мы должны выходить не только на митинги, но и в знак протеста остановить сотню предприятий в Петербурге», — призвал Этманов.

Но в итоговой резолюции такого требования не было. В ней лишь призвали выступать против «людоедской» реформы. В том числе коммунисты планируют присоединиться в общему петербургскому митингу 16 сентября. Про акцию сторонников Алексея Навального 9 сентября упомянуто не было. В резолюции в очередной раз призвали правительство РФ уйти в отставку, провести общероссийский референдум, а также «не отдавать ни одного голоса единороссам, предавшим интересы людей». Завершился митинг возложением цветов к памятнику Ленину.

По инф. rosbalt.ru

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