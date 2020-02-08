Пермяки выйдут митинговать за сохранение городской электрички

Жители Перми выйдут на митинг с требованием вернуть городскую электричку. Как сообщил пермский общественный деятель Сергей Ухов, муниципальные власти согласовали проведение акции в воскресенье у оперного театра.

По рассказу общественника, власти закрыли участок железной дороги от станции Пермь I до станции Пермь II. Одновременно объявлено о повышении цен на проезд в автобусах и трамваях до 26 рублей. Горожане выйдут требовать вернуть электричку и снизить цены на проезд в транспорте.

«Закрытие участка железной дороги и расширение набережной было одним из „флагманских проектов“ бывшего губернатора Максима Решетникова. Когда он гулял по набережной с Владимиром Путиным, то, проходя вдоль железной дороги, вдруг сказал, что хочет расширить набережную и убрать рельсы. Три года это пытались осуществить и вот, в наступившем году, все-таки закрыли железную дорогу. При этом никто не понимает — зачем расширять набережную, по которой из-за погоды и ходить-то можно только два месяца в году, и убирать железную дорогу, которой пользуются многие горожане», — сказал Сергей Ухов.

Общественник заметил, что проведение митинга почти совпало по времени с назначением нового врио губернатора Дмитрия Махонина. «На митинге мы хотим дать понять, что ему не избраться губернатором, если он не пойдет навстречу пермякам», — уточнил Сергей Ухов.

Напомним, что предыдущий губернатор Пермского края Максим Решетников назначен главой Минэкономразвития РФ. Врио губернатора назначен Дмитрий Махонин, работавший начальником управления регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС РФ.

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По инф. rosbalt.ru

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