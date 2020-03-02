Пермяк в 59 лет переплыл Берингов пролив и попал в книгу рекордов Гиннеса

Житель Перми Александр Куляпин официально признан рекордсменом за участие в Международном эстафетном заплыве через Берингов пролив. Об этом сообщается на сайте администрации города.

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59-летний Александр является членом совета общественной организации «Клуб закаливания и зимнего плавания «Тонус».

Еще в 2013 году пермяк принимал участие в Международном эстафетном заплыве через Берингов пролив, а в 2020 году наряду с остальными участниками был официально признан рекордсменом Книги рекордов Гиннесса.

Этапная эстафета длилась шесть дней, стартовала с мыса Дежнева на Чукотке, а завершилась на мысе принца Уэльского. Всего в заплыве приняли участие 65 спортсменов из 16 стран (среди них — 43 наших соотечественника), которые находились в ледяной воде около 10–15 минут, прежде чем пометить следующего пловца в воде.

Запланированный маршрут был самым узким пересечением между материковой частью России и США, его протяженность составляла 86 километров. Однако по факту из-за сильных приливных течений путь увеличился до 134 километров.

На эстафете пловцам приходилось бороться с температурой воды от 2,5 до 10 градусов, сильным туманом, ветром до 80 километров в час и волнами высотой до пяти метров.

В обычной жизни пермский «морж» преподает МХК в школе № 135 и руководит юнармейским медиа-отрядом «Феникс» — первым в Перми, как заявляется в его группе в соцсетях. Ребята зовут себя военными корреспондентами, освещают военно-патриотические мероприятия, события города и края.

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