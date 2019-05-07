Пермские власти вынуждены устраивать "субботники" по сбору человеческих останков

Жители Пермского края в понедельник занимаются сбором человеческих останков на берегу Камы.

Фото объявления с призывом добровольцев появилось накануне в Сети: «6 мая объявляется субботник по сбору человеческих останков на берегу Камы в Крюково-1. При себе иметь перчатки, мешки».

Повод вызвал широкий резонанс, но в местной администрации заявили, что это ежегодная практика.

Как сообщила изданию 59.ru специалист администрации Еловского поселения, курирующая село Крюково, Вера Головнина, такие субботники необходимы. По ее словам, здесь на берегу Камы была братская могила времен Гражданской войны, а рядом было старое деревенское кладбище. Из-за размывания и осыпания берега, по весне останки обнажаются. «Чтобы их не унесло, до подъема воды мы каждую весну проводим субботники», — пояснила специалист. Кости собирают в мешки и затем перезахоранивают в братской могиле на современном кладбище.

Головнина пояснила, что это продолжается уже более десяти лет, но на укрепление берега пока нет средств.

По инф. rosbalt.ru

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