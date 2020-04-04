Переживаем коронавирус как можем: кто обращается к грядкам, а кто и к Пушкину

"(...) Как это часто бывает в России, все начинается и заканчивается любимым поэтом Александром Пушкиным. "В разгар кризиса с коронавирусом давайте перечитаем его стихи, написанные во время эпидемии холеры, которая тогда поразила страну и вынудила его оставаться на карантине в сельской местности", - говорит Валерий Шиптов. Почти два столетия спустя, как и многие москвичи, этот 71-летний пенсионер недавно отправился на лоно природы, на дачу. Унаследованный от СССР загородный дом, расположенный вдали от города и его свода правил, служил спокойной гаванью для homosovieticus, сегодня он тоже остается излюбленным убежищем для многих россиян", - пишет корреспондент французской газеты La Croix Бенжамен Кенель.

"Наш замечательный Пушкин тоже находился на карантине. В этих стихах, написанных в 1827 году, он словно обращается к нам: " Всё утрясётся, всё пройдёт, Уйдут печали и тревоги, Вновь станут гладкими дороги И сад, как прежде, зацветёт". Для поэта русской души, жаждавшего свободы, период нахождения вдали от Москвы стал одним из самых плодотворных в его литературной жизни. Для Валерия Шиптова все куда более скромно - настало время вернуться к жизни в тесном семейном кругу. Со своей женой, а главное, со своей 7-летней внучкой Василиной", - говорится в статье.

"Обычно мы все живем в Москве. Но с приходом коронавируса жизнь там стала опасной", - рассказывает пенсионер. Как и многие другие, Валерий Шиптов олицетворяет солидарность между поколениями, так как по сложившейся в стране традиции дедушки и бабушки активно участвуют во всех сферах семейной жизни", - отмечает журналист.

"(...) В сельской местности нет Wi-Fi, но достаточно хороший мобильный интернет. Дача хорошо оборудована, есть отопление, водопровод и магазин для еженедельных покупок. "Мы стараемся как можно меньше выходить с нашей территории", - уверяет пенсионер, довольный своим временным пристанищем. Для многих россиян дача по определению традиционно является "Планом Б" и "Системой Д", - комментирует автор статьи.

"(...) В современной России, помимо овощей в банках, книг сказок и прогулок по лесу, дача - это пространство свободы, задушевности и... безопасности вдали от вируса", - пишет La Croix.

"С нашими яблонями и сборниками Пушкина мы ощущаем себя в прекрасной компании для того, чтобы дождаться конца эпидемии", - с улыбкой говорит Валерий Шиптов.

Единение с дачей или с томиком Пушкина обычно происходит по велению души. В период пандемии все посложнее, общение с садом и прекрасной литературой совершается слегка принудительно. Но это ведь не самые плохие занятия, и потому, что отчаиваться? Посаблюдаем карантин и полезные рекомендации, глядишь, пандемия пойдет на спад и утихнет. Очень надеемся, что так побыстрее случится.

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Перевод Inopressa.ru

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