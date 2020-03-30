Совет: обувь после похода в магазин тоже лучше дезинфицировать

После похода в магазин подошву обуви лучше продезинфицировать любым способом, при этом желательно не заносить грязную обувь в квартиру, сказал доктор медицинских наук Николай Косенков.

«Вирус высыхает минут через сорок, и для того, чтобы он дальше не попал, его нужно обязательно смыть», — сказал эксперт, отметив, что «подхватить» инфекцию можно просто на улице во время прогулки. По этой причине важно оставаться дома в течение недели, что максимально снизить риск распространения вируса. «Инфекцию можно через обувь принести», — заявил специалист, подчеркнув, что важно дезинфицировать подошву после каждого возвращения из магазина любым соответствующим раствором.

Указом президента «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена нерабочей с сохранением зарплаты. 27 марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков разъяснил, что это сделано с целью минимизировать контакты между людьми, при этом удалённые формы работы приветствуются. «Вот эти семь дней позволили бы полностью остановить вирус в России», — заключил Николай Косенков.

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По инф. pnp.ru

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