Перед ремонтом дороги ее надо высушить. Как? А тряпка на что?

По интернету разошлось маразматическое видео: в городе Свободный в Амурской области рабочий при подготовке дороги к ремонту вынужден был вручную сушить яму.

«Вот так работают свободненские дорожники. Сейчас ямочный ремонт будут проводить», — прокомментировал автор ролика. На записи видно, как рабочий «высушивает» яму с помощью ведра и тряпки.

«Это конец, товарищи. Конец моей веры в адекватность людей. Это как траву красить или снег косить. И ведь не он сам это придумал. Это ему начальство сказало», — прокомментировал один из пользователей. Другой комментатор заметил, что это еще хорошо, поскольку другие положили бы асфальт прямо в воду: «На воду кладут — не нравится, убирают воду — опять не нравится, что же вы за люди такие». Еще один участник обсуждения предложил использовать клизму.

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В администрации Свободного заявили, что предприятие «Дорожник» уже проводит служебное расследование. «Абсурдные действия одного из рабочих бригады „Дорожника“, выполнявшей ямочный ремонт асфальта на улицах города, не выдерживают никакой критики. Вызывает вопросы не только процесс „работы“, но и поведение сотрудников бригады, включая „оператора“ — предстоит выяснить, в каком состоянии находились рабочие во время проведения работ. По результатам расследования к руководству „Дорожника“ будут приняты самые жесткие меры», — заявила администрация в своем Instagram.

По инф. rosbalt.ru

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