Пенсия Андрея Урганта стала поводом для шуток

Лидер парламентской партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов подал обращения в Генпрокуратуру и Верховный суд России в связи с приговорами по делу «Сети» (признанная террористической и запрещенная в России организация). Стоит обратить внимание, что Сергей Михайлович - хотя и возглавляет формально-оппозиционную партию, но никаким "бузотером" точно не является, резких высказываний в адрес кремлевского начальства и порядков в стране себе не позволяет. И уж коли такой осторожный человек поднимает свой голос - значит, наверное, тоже уверен в неправедности приговора, ошарашившего многих в стране!