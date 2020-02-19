Пенсия Андрея Урганта стала поводом для шуток

Ранее Андрей Ургант сообщил журналистам, что его пенсия составляет 17,5 тысячи рублей, но по утверждению актера, он её "не замечает", так как тратит вышеуказанную сумму за день.
По словам Ивана Урганта, он счастлив, что его отец "вошел в тройку самых крутых прожигателей жизни". Телеведущий составил шутливый рейтинг, в котором значатся основатель Playboy Хью Хефнер, солист группы Rolling Stones Мик Джаггер и Андрей Ургант.
В Ростовской области на реке погибли двое детей. Мальчики пытались перейти по льду реки на другой берег, но домой с прогулки так и не вернулись. (Конечно, уберечь от всех бед детей и внуков нельзя, но проводить с ними беседы о том, что опасно делать, просто необходимо! - прим. МГ.)
Специалисты петербургского управления Роспотребнадзора рассказали, какую важную роль играет в жизни человека здоровое питание. Оно не только помогает избежать многих болезней, но и является непременным условием достижения активного долголетия.
Лидер парламентской партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов подал обращения в Генпрокуратуру и Верховный суд России в связи с приговорами по делу «Сети» (признанная террористической и запрещенная в России организация). Стоит обратить внимание, что Сергей Михайлович - хотя и возглавляет формально-оппозиционную партию, но никаким "бузотером" точно не является, резких высказываний в адрес кремлевского начальства и порядков в стране себе не позволяет. И уж коли такой осторожный человек поднимает свой голос - значит, наверное, тоже уверен в неправедности приговора, ошарашившего многих в стране!
...В том числе "госизменщиками" становятся и люди весьма почтенного возраста. А в России наказание по статье о госизмене (275 УК РФ) суровое — от 12 до 20 лет, штраф — до 500 тыс. рублей. С 1997 по 2017 годы за государственную измену и шпионаж в России осуждены 100 человек. Только 2019 году расследовали или рассматривали еще не менее 22 дел.
Некоторые горе-родители относятся к новорожденным детям как будто к вещам. Они считают, что их можно просто так убивать и выбрасывать. И от этого кровь стынет в жилах. Два таких новых случая произошли в Ставрополье и Самарской области.
Около трети животных и растений мира к 2070 году исчезнут из-за изменений климата. К такому выводу пришли эксперты. (Глобальное потепление, увы, не так безобидно, как кажется. Поэтому было бы желательно сделать все возможное, чтобы его приостановить. А для этого человеку нужно меньше вмешиваться в природу. - прим. МГ.)
Церковные иерархи унижают и оскорбляют людей, но им все сходит с рук. Пора бы уже прекратить эту порочную практику. Напомним, Протоиерей Дмитрий Смирнов — глава патриаршей комиссии по делам семьи — опять отличился. На встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO он сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал палате отклонить законопроект о создании Фонда национального сбережения за счет нефтегазовых сверхдоходов бюджета для последующего распределения их среди граждан. Документ внесли в Думу депутаты от «Справедливой России».
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