ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Пенсия Андрея Урганта стала поводом для шуток
По инф. argumenti.ru   
19 Февраля 2020 г.
Изменить размер шрифта

Телеведущий Иван Ургант в минувший понедельник в рамках телевизионной передачи пошутил про слова своего отца – актера Андрея Урганта – о пенсии.

Пенсия Андрея Урганта стала поводом для шуток


Ранее Андрей Ургант сообщил журналистам, что его пенсия составляет 17,5 тысячи рублей, но по утверждению актера, он её "не замечает", так как тратит вышеуказанную сумму за день.

По словам Ивана Урганта, он счастлив, что его отец "вошел в тройку самых крутых прожигателей жизни". Телеведущий составил шутливый рейтинг, в котором значатся основатель Playboy Хью Хефнер, солист группы Rolling Stones Мик Джаггер и Андрей Ургант.

По инф. argumenti.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 