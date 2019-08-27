Пенсионерам-северянам обещают помочь деньгами для отдыха за границей

Минтруд России принял поправки к закону о компенсации пенсионерам Крайнего Севера стоимости проезда до места отдыха. В соответствии с ними Пенсионный фонд России (ПФР) может начать частично оплачивать проезд даже за границу, пишет «Коммерсантъ».

Текст законопроекта с поправками опубликован на портале regulation.gov.ru.

Действующее российское законодательство предусматривает льготный проезд на отдых для пенсионеров Крайнего Севера только по территории России — и не более одного раза в два года.

Однако в Минтруде предложили изменить ситуацию с учетом опыта судебной практики, накопившегося за последние годы: в 99% случаев отдыхающим удается оспорить отказы в выплате компенсаций за поездки за границу.

По оценке министерства, после принятия поправок число желающих отдыхать за рубежом пенсионеров Крайнего Севера вырастет — но незначительно, и дополнительные расходы ПФР не превысят 180 млн рублей в год, поскольку стоимость проезда все равно компенсируется не полностью.

Компенсация выдается как в виде частичного возмещения стоимости проезда, так и напрямую — путем покупки пенсионеру билетов к месту отдыха. Второй вариант, по данным Минтруда, выбирают менее 1% пользующихся льготой.

Максимальный размер компенсации не превышает стоимость плацкартного билета на поезд, перелета эконом-классом, плавания в каюте третьей категории речного судна или четвертой-пятой группы морского.

Важно! Обратим внимание нашего пожилого читателя (иногда невнимательного или просто рассеянного) - речь пока идет о проекте, а не о принятом уже решении.

Еще о разного рода существующих компенсациях - можно прочесть по ссылке.

Polit.ru

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