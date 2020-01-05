Папа Римский публично извинился за несдержанность при общении с назойливой верующей

Папа Римский Франциск во время традиционной проповеди публично попросил прощения за то, что ударил по руке женщину, которая хотела к нему обратиться, на площади Святого Петра в Ватикане, передает газета La Repubblica.

«Любовь делает нас терпеливыми. Но иногда мы теряем терпение. Это случилось и со мной. Прошу прощения за вчерашний ужасный пример, который я подал накануне», – сказал Франциск во время своего выступления.

Напомним, 31 декабря вечером понтифик вышел на площадь, чтобы посмотреть на рождественский вертеп и пообщаться с верующими. Франциск пожал руку некоторым людям, стоявшим за ограждением. Когда он стал отходить, одна из женщин резко схватила его за руку и стала тянуть к себе. Папа Римский, пытаясь вырваться, возмущенно шлепнул женщину по руке. Видео, запечатлевшее этот инцидент, распространилось в СМИ и соцсетях и вызвало негативную реакцию.

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Polit.ru

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