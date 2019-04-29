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От взрыва газа в Петербурге пострадали пожилые супруги. Старушка скончалась...
По инф. rosbalt.ru   
29 Апреля 2019 г.
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В поселке Лисий Нос Приморского района Петербурга произошли два взрыва газа, которые спровоцировали сильный пожар.

От взрыва газа в Петербурге пострадали пожилые супруги. Старушка скончалась...

По данным регионального МЧС, около 13:30 полностью сгорел гараж на участке дома № 39 по Глухариной улице. Воспламенились два 50-литровых баллона с пропаном.

При этом пламя перекинулось на соседний двухэтажный кирпичный дом, в котором жил 62-летний пенсионер с супругой. Мужчине удалось спастись, а женщина погибла.

Причины инцидента устанавливаются. Известно, что гараж принадлежал 60-летнему автолюбителю.

По инф. rosbalt.ru

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